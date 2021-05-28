الجمعة 28 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السكة الحديد» تتلقى شكوى بتواجد الباعة الجائلين داخل القطار الروسى الجديد

السكة الحديد
السكة الحديد

قالت مصادر فى هيئة السكة الحديد، إنه عقب تفعيل خدمة الشكاوى داخل محطة رمسيس بالقاهرة، وذلك الأسبوع الماضي، تلقت الهيئة عددًا كبيرًا من الشكاوى، وكان من أبرزها مشكلة تواجد الباعة الجائلين بداخل بعض القطارات الروسي المطورة.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يتم التعامل مع ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكة الحديد المختلفة، وذلك بسبب قيامهم بالتأثير السلبي على منظومة التطوير التي تقوم بها وزارة النقل، إلى جانب ذلك تسببوا فى تلف المرفق بشكل أساسي فيتعاملون بشكل غير آدمي مع المرفق.

وأشارت المصادر إلى أنه يتم منع دخول أى بائع جائل داخل القطارات الروسية الجديدة، ذلك حتى لا تتأثر القطارات بشكل سلبي وبالتالى يتسببوا فى إتلافها خاصة أنها مازالت جديدة.

وكانت قد أعلنت هيئة السكة الحديد أنه فى ظل حرص الهيئة على توفير المعلومات والتواصل المستمر وحل المشاكل وتسجيل المقترحات وعرضها على المختصين أولًا بأول، فقد قامت الهيئة بتطوير مكتب استعلامات محطة القاهرة لتلبية رغبات و استفسارات جمهور الركاب، والعمل على حلها بسرعة، من خلال توفير خط أرضى و3 خطوط محمول، بالإضافة إلى الخط الساخن، وكذلك وجود (8) كبائن استعلامات منتشرة بمحطة القاهرة بالأرصفة أرقام 8 و11، ومدخل المحطة من جهة رمسيس بالأرقام التالية:

• الرقم الأرضى : 25753555 02

• موبايل : 01274422925

• موبايل : 01220008806

• موبايل : 01220008807

• الخط الساخن : 15047

وأكد رئيس الهيئة أنه تم تشغيل الخدمة بمجموعة من العاملين بالهيئة على مدار الـ24 ساعة بعد تدريبهم لتقديم خدمة تليق بجمهورالمسافرين، خاصة أن مرفق السكة الحديد واحد من أكثر المرافق الحيوية التي تلقى اهتمامًا كبيرًا من جمهور الركاب ويتردد عليها عدد ضخم بشكل يومي سواء فى الوجه البحري أو القبلي.

السكة الحديد تلقينا شكاوى الباعة الجائلين المرفق

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