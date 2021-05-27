طبيبات بالإسعاف يروين تفاصيل مشاركتهن في علاج مصابي غزة (فيديو)

كشف عدد من الطبيبات بهيئة الإسعاف المصرية، عن كواليس مشاركتهن في علاج مصابي قطاع غزة.

وقالت الدكتورة سالي علي، طبيبة بهيئة الإسعاف المصرية، خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، إن دورهن هو مساعدة الأشقاء في غزة.

وتابعت أن هيئة الإسعاف المصرية متكاملة وسيارة الإسعاف كانت بمثابة وحدة رعاية متكاملة خاصة أن المصابين في قطاع غزة ستكون إصابتهم متفاقمة.

فيما قالت الدكتورة رحاب عبد الفتاح، طبيبة بهيئة الإسعاف المصرية، إنه تم إبلاغهن عن نقل الحالات الفلسطينية المصابة للعلاج في مصر.

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