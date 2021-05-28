الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الثلاثاء.. فتح باب التقدم للحصول على جوائز نقابة المحامين التشجيعية

نقابة المحامين
نقابة المحامين

تبدأ نقابة المحامين، الثلاثاء المقبل، في تلقي الأعمال المرشحة للحصول على جوائز النقابة التشجيعية للعام الحالي، وذلك حتى نهاية أغسطس.

وقالت النقابة إن جوائز النقابة التشجيعية للعام الحالي، تبلغ 150 ألف جنيه، سوف يتم تقديمها للمبدعين من المحامين في مجالات القانون الجنائي، الإداري، المدني بمختلف فروعه.

وأوضحت: الجائزة الأولى في كل مجال 30000 جنيه، والجائزة الثانية في كل مجال 15000 جنيه، والجائزة الثالثة في كل مجال 5000 جنيه.

ومن المقرر أن يتم نشر الموضوعات الفائزة وكافة الموضوعات المتميزة تباعا في مجلة المحاماة.

وسبق أن حددت النقابة شروط التقدم للجائزة، كالتالي:

- أن يكون المتقدم من المحامين المشتغلين المقيدين بجداول النقابة المسددين لاشتراك 2021.

- ألا تزيد درجة قيد المتقدم عن الاستئناف وألا يزيد عمره في تاريخ غلق باب التقدم على أربعين عام.

- أن تكون المادة المقدمة إضافة متميزة وإثراء للمكتبة القانونية في الموضوع محل البحث وخاصة في الجانب التطبيقي والعملي منه.

- ألا تقل عدد صفحات الموضوع عن مائة صفحة ولا تزيد عن مائة وستين صفحة بحجم A4 بالخط المعتاد لطباعة الكتب والرسائل العلمية.

- ألا يكون قد سبق نشر ذات الموضوع محل التقدم للجائزة بأي وسيلة من وسائل النشر المطبوعة أو الإلكترونية.

- ألا يكون قد سبق تقديمه كله أو جزء منه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى، وأن يقر المتقدم بذلك صراحةً في الطلب المقدم منه.

- على المتقدم أن يقدم ثلاث نسخ من إنتاجه مطبوعة، ونسخة على أسطوانة مدمجة أو أي وسيط إلكتروني.

فيما تعقد نقابة المحامين، جلستي حلف يمين قانونية للمحامين الجدد، يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و 2 المقبل، لنقابات الوجهين البحري والقبلي، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر بجوار قسم الأزبكية برمسيس، من الساعة التاسعة صباحًا، يترأسهما نقيب المحامين رجائي عطية، بإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة.

نقابة المحامين نقيب المحامين الثلاثاء المقبل رجائي عطية جوائز تشجيعية

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