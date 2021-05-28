الطفلة المعجزة نور مكى تكشف لـ"الدستور"عن آخر مؤلفاتها

انتهت الطفلة نور مكي، التي ستشارك في جائزة المبدع الصغير في مجال الأدب، من تأليف كتابين، الأول عن الجيش المصري بعنوان «اسألنى عن جيش مصر»، والثاني بعنوان «نهاية كورونا لغد مشرق»، كما أشتركت من قبل فى تأليف كتاب بالاشترك مع شقيقها الأكبر بعنوان «كلمات من نور القرآن»، إضافة إلى قصة قصيرة بعنوان "مسرورة والأشرار" على أن تنشر قريبًا.

الطفلة نور مكي وصفتها الدكتورة إيناس عبد الدايم، خلال الإعلان عن جائزة المبدع الصغير، برفقة والدها المهندس محمد مكي، بالطفلة المعجزة، والتى أشادت بها وزيرة الثقافة لاستعدادها للمشاركة في جائزة الدولة للمبدع الصغير، وكذلك لتنظيم معرض فني فى إحدى قاعات وزارة الثقافة في الفترة المقبلة.

وقالت الطفلة نور زكي لـ"الدستور"، إن كتابها عن كورونا يتناول الجائحة التى ضربت العالم منذ نهاية 2019، وكذلك يتعرض للأوبئة التى ضربت العالم فى عصور مضت، وعن مجوعتها القصصية قالت إنه من المقرر نشرها قريبًا بواسطة إحدى دور نشر.

وبسؤالها عن متى بدأ حبها القراءة، قالت إنها منذ أن كان سنها ثلاث سنوات ونصف وهي تقرأ بعض كتب الأطفال، كما أنها اهتمت بدراسة علم الفسيولوجي من خلال المركز الاستكشافي، حيث تلقت تدريبات على حفظ أعضاء جسم الإنسان بشكل دقيق، وهو ما قامت بشرحه أمام الدكتور مجدى يعقوب فأعجب بقدراتها وكرمها بالمركز القومي للبحوث في العام الماضي.

وبسؤالها والدها المهندس محمد مكي عن كيف تقضى الطفلة المعجزة يومها، قال لـ"الدستور"، إن يوم ابنته نور يتوزع بين القراءة واللعب مع أصدقائها ومشاهدة التليفزيون ومراجعة آيات القرآن الكريم يوميًا وحضور دورات المركز الاستكشافي التابع لوزارة التربية والتعليم الموجود في السويس، والمشاركة فى أنشطة الشباب والرياضة والثقافة الموجودة بالمدينة لدينا بالمحافظة.