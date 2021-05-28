تكريم شهداء حفظ السلام المصريين بالأمم المتحدة ومنحهم ميدالية داج همرشولد

شاركت البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك في الاحتفال الذي نظمته الأمم المتحدة بحضور السكرتير العام للمنظمة الدولية، اليوم، عبر وسائل الاتصال المرئي، بمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام، الذي يتم الاحتفال به في ٢٩ مايو من كل عام تخليدًا لذكرى وتضحيات قوات حفظ السلام الأممية في مناطق النزاع حول العالم.

و تضمن الحفل تكريم حفظة السلام الذين جادوا بأرواحهم خلال العام الماضي ومنحهم ميدالية تحمل اسم سكرتير عام الأمم المتحدة الأسبق "داج همرشولد"، وكان من بينهم ٥ شهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية ضمن مهمتي الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي وأفريقيا الوسطى.

و أعرب السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، عن اعتزازه بالمشاركة في هذا التكريم للشهداء المصريين، وعن خالص تعازي حكومة مصر وشعبها لأسر شهداء حفظ السلام وذويهم، مؤكداً أن ذكراهم ستظل خالدة في القلوب والأذهان عرفاناً وتقديراً لما قدموه من تضحيات جسام في خدمة الإنسانية، مؤكداً التزام مصر المتواصل بالعمل من أجل إرساء السلام والاستقرار في ربوع العالم.

وأوضح السفير إدريس أن حفظة السلام يلعبون دوراً لا غنى عنه في صون السلم والأمن الدوليين، ويعملون في بيئات بالغة التعقيد والخطورة فاقمت منها جائحة كورونا "كوفيد-19"، مُشدداً على ضرورة العمل الجماعي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز أمن وسلامة قوات حفظ السلام ودعم مهمتهم النبيلة من أجل عالم أفضل يسوده السلام والاستقرار.

و قالت وزارة الخارجية إن مصر تأتي في المرتبة السابعة عالمياً ضمن قائمة كبريات الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حيث جاءت أولى مشاركاتها في عملية حفظ السلام بالكونغو الديمقراطية عام 1960 وتواصلت منذ ذلك الحين مشاركة مصر الفاعلة في حفظ السلام وخاصة في أفريقيا لدعم أشقائها في القارة.

كما تقوم مصر بدور مُبادر وفاعل في صياغة وبلورة مفاهيم وسياسات حفظ السلام الأممية، بما في ذلك من خلال دورها كمقرر لجنة الأمم المتحدة الخاصة لعمليات حفظ السلام، حيث أسهمت مصر في جهود إصلاح منظومة حفظ السلام بتقديم مُبادرة "خارطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام"، التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي كإسهام للقارة الأفريقية في جهود تفعيل مبادرة سكرتير عام الأمم المتحدة "العمل من أجل حفظ السلام".



مصر تشارك في جلسات سلسلة حوارات أفريقيا

وشارك السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم كمتحدث رئيسي في جلسات سلسلة حوارات أفريقيا لعام 2021 التي تُعقد على مدار ثلاثة أيام بدءً من 26 حتى 28 مايو الجاري.

و ركز بيان مصر الذي ألقاه السفير محمد إدريس على "استدامة السلام من أجل التنمية المستدامة"، حيث تضمن عرض الجهود الوطنية في دعم الأشقاء الأفارقة بما في ذلك من خلال إطلاق "مُنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019، وهو الحدث الأول من نوعه في القارة الذي يسعى إلى تفعيل الترابط بين السلم والتنمية، وينعقد بشكل سنوي، وأبرز أن نقاشات المنتدى على مدار العامين الماضيين أظهرت أولوية إجراء تحول من منظور إدارة الازمات إلى منع حدوثها وفقاً لمبدأي الملكية والقيادة الأفريقية.