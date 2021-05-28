فحص فيديو يظهر به متحرش جديد فى حلوان بجنوب القاهرة

تفحص الجهات الأمنية المختصة، فيديو متداول بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للتأكد من مدى صحته، حيث يظهر في الفيديو الذي لا تتعد مدته ثوانٍ قليلة، شخص يقف بجانب إحدى وسائل نقل الركاب «ميكروباص» بمنطقة حلوان بالقاهرة، ويرتكب فعل فاضح في الشارع، رغم التقاط أحد المواطنين مقطع مصور له، أثناء ممارسته ذلك الفعل، إذ استمر في ذلك رغم علمه ورؤيته للكاميرا الموجهة له.

تحذيرات من المتحرش عبر مواقع التواصل



وأطلق عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحذيرات من ذلك الشخص، وعدم الركوب معه في «الميكروباص»، حيث أظهرت التعليقات أنها ليست المرّة الأولى التي يقدم فيها على ذلك الفعل الفاضح، والذي يعد تحرش، وتبيّن أنّ الشخص يعمل سائقا.

حيثيات الحكم على متحرش المعادي



وقالت محكمة الجنايات في حيثيات حكمها الذي أودعته برئاسة المستشار سامى زين الدين على الحكم الصادر بمعاقبة المتهم بالتحرش بطفلة في المعادى بالسجن المشدد 10 سنوات، إنه بالنسبة للتهمة الموجهة للمتهم بخطف المجنى عليها فإن المحكمة لم تجد دليلا في الأوراق عن قصد الاختطاف والتحايل، والمحكمة تنفى عن المتهم تهمة الاختطاف، وأن الاتهام الثابت في حقه هتك عرض المجنى عليه التي تبلغ من العمر 7 سنوات.



كان المستشار النائب العام أمر، بإحالة متهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسًا لمحكمة الجنايات.

وذكر بيان للنائب العام أن المتهم «تحايل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها».

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة 4 شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتان والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.