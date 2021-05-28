الجمعة 28 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الكهرباء: لدينا خطة استراتيجية واضحة لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة

الطاقة المتجددة من
الطاقة المتجددة من الهيدروجين

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، إن الهيدروجين مصدر  جديد للطاقة ويتطلع العالم للحصول عليه لأنه مصدر الطاقة في المستقبل ولدينا خطة استراتيجية واضحة لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، كما أن هناك إقبال كبير للاستثمار في مجال مصادر الطاقة المتجددة.

 

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن مصر لديها علاقات كبيرة مع دول تمتلك خبرات في مجال التحليل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

 

خطة استراتيجية واضحة لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع وفد شركة "تيسين كروب" الألمانية الصناعية، بمشاركة أوليفر تيتس، الرئيس التنفيذي للشركة، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، فيما حضر الاجتماع بمقر مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتورها لومن رئيس قسم الأسمدة والميثانول بالشركة، وكريستوف نويريس رئيس قسم أعمال الهيدروجين الأخضر، وأندرياس بيكرز رئيس "تيسين كروب" مصر.

 

وخلال الاجتماع، أشار مسئولو "تيسين كروب" إلى أن الشركة هي عملاق صناعة الصلب في ألمانيا، وهي شركة صناعية هندسية عالمية، يعمل بها أكثر من 100 ألف موظف حول العالم، باعتبارها شركة متخصصة في أكثر من مجال، ففي قطاع السيارات، تقوم الشركة بإنتاج قطع الغيار، وهندسة النظم، كما تعمل في مجال إنتاج السلع المغذية لمختلف الصناعات، وبناء مصانع الكيماويات والبتروكيماويات، والأسمنت، وصناعة وبناء الغواصات، والتعدين والمناجم.

 

وفي هذا السياق، قامت الشركة ببناء أكثر من 3000 مصنع في مجال الكيماويات ومصانع ومعدات المعالجة، بحجم أعمال 1.6 مليار جنيه إسترليني، كما تعمل الشركة في جميع مراحل سلسلة القيمة الخضراء، مثل الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء.

 

واستعرض مسئولو الشركة أهم المشروعات التي تعاونت فيها شركة "تيسين كروب" في مصر، في عدد من المحافظات، منها القاهرة والإسكندرية، وأسوان، والسويس، حيث تعاونت مع شركة مصر لصناعة الكيماويات، كما ساعدت الشركة في إنشاء ثلاثة خطوط إنتاج لمصنع العامرية للأسمنت منذ عام 1981، وتعاونت مع الشركة المصرية للبتروكيماويات، وشركة مصر بني سويف للأسمنت، ومصنع كيما بأسوان، والسويس للأسمنت، والشركة المصرية للبروبلين والبولي بروبلين، إلى جانب عدد آخر من المشروعات. 

الهيدروجين الكهرباء الطاقة المتجددة استراتيجية

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