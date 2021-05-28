عقب إعلان وزارة الهجرة.. أبرز المعلومات حول شهر التراث المصرى بكندا 2021

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن أن شهر التراث المصري بكندا لعام ٢٠٢١، حظي برعاية كريمة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في إطار عمل الجالية المصرية المؤثر في المجتمع الكندي لتعريف العالم بتاريخ مصر العريق والممتد كخطوة مضيئة أمام العالم لإظهار الدور المحوري لمصر التي امتزجت على أرضها عدة حضارات وثقافات.

ويرصد “الدستور” أبرز المعلومات حول أهمية الإحتفال بشهر التراث المصري بكندا:

تشهد الاحتفالات رفع العلم المصري في برلمان أونتاريو:

احتفلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج قد شهدت مراسم رفع العلم المصري في برلمان أونتاريو بكندا للمرة الأولى في عام 2019 يليها 2020، في ضوء فعاليات الاحتفال بشهر الحضارة المصرية بكندا، حيث تقام فعاليات الاحتفال بهذه المناسبة تحت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فتقوم بمتابعة جميع الفعاليات عبر تقنية الفيديوكونفرانس نظرًا لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وتنظمها الهيئة الكندية للتراث المصري، والتي تتشكل من رموز الجالية المصرية بكندا.

أنشطة ثقافية وفنية

ويتضمن برنامج الاحتفال، والذي يقام يومي السبت والأحد من كل أسبوع، على مدار شهر يوليو من كل عام، فعاليات حافلة بالعديد من الأنشطة التي من شأنها نشر الثقافة والفنون المصرية المتعددة، لإثراء هذا الحدث الفريد من نوعه والتعريف بمقدرات مصر الثقافية الكبيرة والممتدة عبر العصور، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار جائحة كورونا، حيث سيتم عقد أغلب الفعاليات عبر تقنية الفيديوكونفرانس والتي من شأنها نشر الثقافة المصرية والتعريف بها وبما يتم على أرض مصر من تنمية.

لقاءات مع عدد من الوزراء والمسئولين المصريين والكنديين

تشمل فعاليات الاحتفال هذا العام لقاءات مع عدد من الوزراء والمسئولين المصريين والكنديين ومواد فنية من إعداد الجالية المصرية بأونتاريو وبث مباشر لأفلام وثائقية عن الحضارة والتراث المصري، وكذلك إطلاق الوسوم (الهاشتاجز) التالية عبر منصات التواصل الاجتماعي:

“الهجرة” تؤكد: الحدث امتدادًا لاحتفالات مصر بذكرى ثورة يوليو المجيدة

وكانت وزيرة الهجرة قد أثنت وزيرة الهجرة على دور الجالية المصرية في كندا التي سعت لأن يتحقق هذا الحدث، مشيدة بارتباطهم بوطنهم الأم مصر، ومعربة عن خالص فخرها واعتزازها باستمرار تمسكهم بهويتهم المصرية وانتماؤهم لجذورهم الأصيلة مهما بعدت المسافات‪.‬

وأكدت “مكرم” في تصريحات سابقة لها أن هذا الحدث يعد امتدادًا لاحتفالات مصر بذكرى ثورة يوليو المجيدة، والتي تخلّد ميلاد مصر كجمهورية مستقلة، موضحة أن مصر هي المنارة وبلد الأمن والأمان التي صدرت إلى أوروبا والعالم تراثها وحضارتها وثقافتها الغنية بالتنوع.