الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

«القومى للمرأة» ينظم حملة للتوعية بأهمية التطعيم ضد كورونا بقرى كفر الشيخ

مايا مرسي
مايا مرسي

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، أنه بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة بكفرالشيخ، تم تنظيم حملة "طرق الأبواب" لتوعية 15 ألف و228 مواطناً في قرى حياة كريمة بأهمية تلقي لقاح كورونا للتوعية بأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا.

 

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، وبحضور أعضاء المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ، وقد استهدفت الحملة خلال يومين 5097 زيارة، و8254 سيدة، و6974 رجلاً.

 

وقالت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ، إن الحملة لاقت دعم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مؤكدة أن أعضاء الفرع، ورائدات المجلس، ومجموعة من الشباب المتطوعين، ساعدوا السيدات فى التعريف بتسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة ،وتوعيتهن بمساعدتهن فى التسجيل من خلال الخط المختصر 15115، أو من خلال فروع المجلس المختلفة بالمحافظات، كما تم تنفيذ لقائين بقرية (ابيانه) استهدف 20 سيدة، ولقاء آخر بمدينة مطوبس استهدف 22 سيدة.

 

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يطلق هذه الحملة  في إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس الشرس، وتعريفهن بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع ويتم تنفيذ الحملة بقرى مبادرة "حياة كريمة " بمركز مطوبس وهي قرى ابيانه ، الجزيرة الخضراء، قومسيون شرق ، قومسيون غرب، برج مغيزل، برمبال، بريدعه، منية المرشد،بني بكار، خليج قبلي، خليج بحري، عزب العرب، وقف قبلي وبحري، عزبة عمر، معدية المهدي، والبصراط، كما تم تسجيل ٢١٧ سيدة للحصول على لقاح فيروس كورونا.

 

وكانت تعليمات الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة بأن هذه المبادرة تأتى في إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس الشرس، وتعريفهن بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع.

حياة كريمه المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي فيروس كورونا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا كفر الشيخ

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