الجمعة 28 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الاثنين.. انطلاق فعاليات منتدى «مصر - البولندي» الاقتصادي بحضور عدد من الوزراء

التجارة
التجارة

يعقد المنتدى الاقتصادى مصر البولندي فعالياته الاثنين المقبل بالقاهرة، برعاية الاتحاد العام للغرف التجارية.

يشارك في المنتدي بحضور نواب وزيرى الخارجية ورؤساء اتحادات الغرف من الجانبين و25 شركة بولندية من كبار المستثمرين المحتملين فى المنطقة الصناعيه بمحور قناه السويس  بتمويل محتمل من الجهات التمويلية الاوربية فى مجالات الاقتصاد الرقمى وتكنولوجيا المعلومات والمدن الذكية والاتصالات والتليفونات المحموله والملاحة الجوية والبورصة والانفاق والنقل واالمؤانئ واللوجيستيات والطاقه المتجددة والصناعات الغذائية التي تسعى الاستثمار فى السوق المصرية ومن المقرر أن يشهد توقيع إنشاء المنطقة الصناعية البولندية بمحور قناة السويس.
 

وتضاعف حجم التبادل التجارى بين البلدين فى 2016 عن العام الماضى، ليصل إلى نحو مليار دولار، مقارنة بنصف مليار دولار فى 2015، تمثل واردات مصر منها أكثر من 85%.

و يبلغ إجمالي الإستثمارت البولندية حتي 2012، 7.35 مليون دولار أمريكي، وتوزع الإستثمارات البولندية علي قطاعات السياحة، والصناعة والخدمات.
تتمثل الصادرات المصرية من خضروات والفواكه الطازجة والمجففة، والمنتجات الورقية، والبلاستيكية، والرخام والجرانيت، وأجزاء الدوائر الكهربائية، وأحواض ومغاسل بورسلين، اقمشة منسوجة والياف، فوسفات.

أهم الواردات المصرية من بولندا 
تعتمد الواردات المصرية من بولندا علي أجهزة ومعدات وآلات ميكانيكية وكهربية مثل آلات حفر وحرث وقطع غيارها وأقطاب كاربون وآلات رفع ومصابيح كهربية وتجهيزات إضاءة وتوربينات وكابلات وقطع غيار‏..‏ علاوة علي منتجات معادن أساسية مثل قضبان سكك حديدية وقواطع وفواصل وكعوب وصلات وأنابيب فولاذية وأسطوانات وخزانات الغاز‏، كما تشمل الصادرات البولندية لمصر منتجات معدنية مثل هيدروكربونات غازية وغازات طبيعية وكربونية‏,، ومنتجات حيوانية مثل أجبان وألبان مجففة وزبدة‏,‏ ومنتجات غذائية ومنها الحلوي والسمك المصنع ومنتجات التبغ‏.‏

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