الجمعة 28 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«حياة كريمة» تعلن عن استبيان أراء المواطنين لبناء مساكن فى الجيزة

حياة كريمة
حياة كريمة

أعلنت مؤسسة "حياة كريمة"، استكمال أعمالها في محافظة الجيزة، حيث جارٍٍ العمل على استبيان آراء المواطنين بشأن تصميم بناء سكن كريم في صورة طوابق.

كما أكدت المؤسسة، في بيان اليوم، أنه يتم تنفيذ مشروعات المبادرة من تجهيز القاعدة المسلحة في مشروع المجمع الخدمى بالوحدة المحلية بغمازة الصغرى، وجناح بمدرسة الفرسان بالأخصاص أرضي 4 أدوار بواقع 30 فصلًا.

كما يتم تجهيز مبنى مجمع الخدمات بالأخصاص، ومجمع خدمات الوحدة المحلية بالودي، وجناح بمدرسة حاجر غمازة الكبرى عبارة عن أرضي و4 أدوار، والتجهيز لأعمال الحفر لمجمع خدمات الوحدة المحلية بالشوبك.

من ناحية أخرى، أعلنت المؤسسة تشكيل لجان التنمية المتكاملة بالمراكز المدرجة بمبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة؛ لبحث سبل إخلاء المنازل المدرجة بمحور سكن كريم، حيث تم عقد عدة اجتماعات لبحث عملية الإخلاء، وقامت المحافظة والشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية، بالاعتماد على الكشوف التي تم إعدادها من قبل أعضاء مؤسسة حياة كريمة بشأن الأسر المستحقة لسكن كريم وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية وإدارات التضامن بمراكز المبادرة.

وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري، والذي يهدف إلى تغيير شامل ومتكامل التفاصيل، وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية لتطوير 1500 قرية وتوابعها كمرحلة أولى، ويستهدف المشروع تطوير كافة القرى فى 26 محافظة بعد استبعاد القاهرة لخلوها من القرى، ويستفيد منها نحو 18مليون مواطن.

ووجه الرئيس السيسي أيضًا، بتوفير كافة عوامل النجاح لهذا المشروع العملاق، وكذلك توحيد وتنسيق الجهود ما بين كافة الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية لهذا الجهد بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا بقرى الريف المصري.

كما وجه الرئيس بتوفير كافة الموارد والمعدات والآلات وأطقم العمالة من كافة التخصصات لصالح المشروع، وكذلك توفير كافة المستلزمات المطلوبة في أعمال المشروع في مختلف محاوره. 

حياة كريمه سكن كريم الجيزة البحيرة الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

«الدستور» تكشف حقيقة انتشار محاصيل زراعية مسمّمة في الأسواق

إغلاق الشوارع والطرق الرئيسة المؤدية إلى شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

محمد الباز يكتب: سياسة التطويق.. شفرة مصر فى التعامل مع إثيوبيا

«احترافية عالية».. انطلاق التدریب المصري السوداني المشترك «حماة النیل»

الباز: أزمة سد النهضة ستُحل وستخرج مصر بأقل الأضرار منها

بعد ضربه لياسمين عبدالعزيز| خالد الصاوي: «بمثل.. مش تقوموا مراتي عليّ»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

مدحت بشاى

زورق «هنادى» والسباحة فى نهر الدم

محمد محمود عمارة

ومن الفتوى ما قتل

د. القس صفوت البياضى

الحرية لا تتعارض مع الفضيلة

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تونس: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تستوجب إحالتها لمحكمة الجنايات الدولية

منصور: إسرائيل فشلت في هزيمة الوعي الفلسطيني وتفكيك انتمائه الوطني

الأمم المتحدة توافق على فتح تحقيق دولي حول جرائم العدوان الإسرائيلي فى غزة