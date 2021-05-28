«حياة كريمة» تعلن عن استبيان أراء المواطنين لبناء مساكن فى الجيزة

أعلنت مؤسسة "حياة كريمة"، استكمال أعمالها في محافظة الجيزة، حيث جارٍٍ العمل على استبيان آراء المواطنين بشأن تصميم بناء سكن كريم في صورة طوابق.

كما أكدت المؤسسة، في بيان اليوم، أنه يتم تنفيذ مشروعات المبادرة من تجهيز القاعدة المسلحة في مشروع المجمع الخدمى بالوحدة المحلية بغمازة الصغرى، وجناح بمدرسة الفرسان بالأخصاص أرضي 4 أدوار بواقع 30 فصلًا.

كما يتم تجهيز مبنى مجمع الخدمات بالأخصاص، ومجمع خدمات الوحدة المحلية بالودي، وجناح بمدرسة حاجر غمازة الكبرى عبارة عن أرضي و4 أدوار، والتجهيز لأعمال الحفر لمجمع خدمات الوحدة المحلية بالشوبك.

من ناحية أخرى، أعلنت المؤسسة تشكيل لجان التنمية المتكاملة بالمراكز المدرجة بمبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة؛ لبحث سبل إخلاء المنازل المدرجة بمحور سكن كريم، حيث تم عقد عدة اجتماعات لبحث عملية الإخلاء، وقامت المحافظة والشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية، بالاعتماد على الكشوف التي تم إعدادها من قبل أعضاء مؤسسة حياة كريمة بشأن الأسر المستحقة لسكن كريم وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية وإدارات التضامن بمراكز المبادرة.

وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري، والذي يهدف إلى تغيير شامل ومتكامل التفاصيل، وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية لتطوير 1500 قرية وتوابعها كمرحلة أولى، ويستهدف المشروع تطوير كافة القرى فى 26 محافظة بعد استبعاد القاهرة لخلوها من القرى، ويستفيد منها نحو 18مليون مواطن.

ووجه الرئيس السيسي أيضًا، بتوفير كافة عوامل النجاح لهذا المشروع العملاق، وكذلك توحيد وتنسيق الجهود ما بين كافة الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية لهذا الجهد بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا بقرى الريف المصري.

كما وجه الرئيس بتوفير كافة الموارد والمعدات والآلات وأطقم العمالة من كافة التخصصات لصالح المشروع، وكذلك توفير كافة المستلزمات المطلوبة في أعمال المشروع في مختلف محاوره.