«جمعيات المستثمرين» ترصد مكاسب زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي

ثمّن على حمزة، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة جيبوتي لعقد لقاء القمة مع نظيره الجيبوتي، لافتًا إلى أنها الزيارة الأولى للرئيس.

أضاف حمزة، لـ"الدستور" أن الرئيس السيسي حريص على توطيد العلاقات المصرية مع الدول الافريقية خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن هذه القمة سينتج عنها زيادة في الاستثمارات المصرية بجيبوتي، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز دور التعاون في عدة مجالات ابرزها الاستثمار و النقل.

وتابع رئيس جمعية مستثمري أسيوط أن لمصر فرصة قوية لغزو الأسواق الأفريقية من الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية، لافتًا إلى أن نقل البضائع من مصر إلى جيبوتي سهلة جدًا لوقوعها على البحر الأحمر.

وأشاد حمزة بالدور الذي يقوم به الرئيس خلال الفترة الحالية مع الدول الافريقية و العربية مؤكدًا أن مصر أصبحت لها دور ريادي كبير داخل المنطقة العربية، وهذا يقوي من مكانتها الاستراتيجية و الاقتصادية في نظر جميع بلدان العالم.