الجمعة 28 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انتعاش الصادرات الغذائية خلال 2021.. الزيوت والسكر الأبرز

المركزي للتعبئة العامة
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من السلع الغذائية سجلت ارتفاعًا إلى حدود 660.7 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الحالي 2021 مقابل 614.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت 46 مليون دولار بنسبة 7.5% خلال عام.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن زيت فول الصويا جاءت في المرتبة الأولى بين الصادرات الغذائية والتي تضاعفت 33.8 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 3.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت 29.7 مليون دولار خلال عام بنسبة 799.3%، يليها صادرات سكر القصب المكرر 19 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 15 مليون دولار بنسبة 369%.

وأشار جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر زيتون سجلت ارتفاعًا إلى 15.5 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 10.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 4.5 مليون دولار بنسبة 41.2% خلال عام، كما ارتفعت صادرات عسل أسود 9.7 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 3.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه بزيادة قدرها 147.8%.

وفى سياق متصل، واصلت صادرات الجبن المصنعة ارتفاع كبير بنسبة 1471% لتصل إلى 15 مليون جنيه خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 956 ألف دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قدرها 14 مليون دولار.

بينما تراجعت صادرات مصر من شكولاتة لـ14.9 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 20.4 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 26.9%، وتراجعت صادرات مكرونة مصنعة 10.314 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 10.335 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

الاحصاء مصر صادرات سلع غذائية زيوت

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