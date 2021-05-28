الجمعة 28 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

قالت إنها تعرضت للتآكل

سارة نتنياهو تطالب بتغيير النوافذ المصفحة في منزلها بالقدس

سارة نتنياهو
سارة نتنياهو

طالبت سارة نتنياهو، زوجة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، شعبة الأمن في مكتب الأخير، بتغيير النوافذ المصفحة في منزل يملكونه داخل مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت سارة نتنياهو، في طلبها، أن منزل أسرة رئيس الوزراء الإسرائيلي الكائن في شارع غزة بالقدس يحتاج إلى تغيير النوافذ المصفحة فيه بعد تآكلها، خاصة أنه تم تركيبها منذ 18عاما، وتحديدا في عام 2003، عندما كان زوجها وزيرا للمالية.

ويأتي طلب سارة نتنياهو رغم أنها وأسرتها لا يعيشون في ذلك المنزل، بينما تشير تقديرات الخبراء أن تغيير تلك النوافذ سيكلف ملايين الشواكل، حسبما أذاعت القناة الـ13 في التلفزيون الإسرائيلي.

 

- قضايا فساد ضد سارة نتنياهو

وتواجه زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي عدة قضايا تواجه التحقيق فيها، أبرزها قضايا الفساد وإساءة استخدام السلطة، والاحتيال.

وقدم يعقوب كادوش مدير العمال السابق في منزل نتنياهو، دعوى قضائية، خلال شهر مارس الماضي، ضد سارة نتنياهو، يتهمها بالعنصرية ضد العاملين.

- تفاصيل اتهامها بالعنصرية


وقال كادوش، الذي أدار العمال في منزل نتنياهو لأكثر من خمس سنوات، إنه أُجبر على تزوير تقارير الحضور لبعض الموظفين، والذين تم توظيفهم بالمخالفة لأحكام قانون ساعات العمل.

ومن الوقائع التي جاءت في الاتهام، أن سارة نتنياهو تمارس العنف والعنصرية ضد العاملات، وتجبرهم على العمل في طوابق محددة من قبلها داخل المنزل.

 - إطلاق صواريخ من غزة تجاه القدس خلال التصعيد

وخلال التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على حدود قطاع غزة المحاصر، تم إطلاق صواريخ تجاه مدينة القدس المحتلة، وكذلك تل أبيب. 

وتعد تلك المرة الأولى التي تصل فيها صواريخ الفصائل الفلسطينية إلى وسط إسرائيل، ما أسفر عن خسائر عدة لدى المستوطنين. 

سارة نتنياهو غزة إسرائيل رئيس الوزراء الاسرائيلي القدس نوافذ مصفحة

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