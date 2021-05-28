الجمعة 28 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«زووم» تضيف خاصية زيادة عدد المشاركين فى اجتماعات الفيديو

زووم
زووم

أعلنت شركة "زووم" للتواصل المرئي ومكالمات الفيديو عن خاصتين جديدتين للأجهزة اللوحية "الآيباد" من ماركة "آبل" تُمكِّن المستخدمين من الانضمام لاجتماعات الفيديو بعدد كبير من المشاركين يصل إلى 48 شخصا في الاجتماع الواحد.
 

وتُمكِّن هذه الخاصية الجديدة من استعراض المشاركين الـ48 في الاجتماعات المرئية على شاشة واحدة، من خلال الكاميرات المتاحة على الأجهزة اللوحية من نوعيه "آبل" مقاس 9ر12 بوصة من طراز "آيباد برو"، التي تتمتع بزاوية تصوير واسعة، كما تسمح الخاصية بتعقب حركة المشاركين في داخل غرفهم من خلال خاصة ضبط الكاميرات التلقائي حتى يظهروا طول الوقت في وسط شاشة العرض بشكل واضح.
 

وأوضحت الشركة: أن هذه الخاصية الجديدة للتتبع التلقائي لحركة المشاركين ستتيح حرية الحركة للمشاركين في الاجتماعات بدون الحاجة إلى الاضطرار للثبات من أجل الظهور في إطار شاشة العرض طول الوقت.
 

وأشارت إلى أن الأنواع الأخرى من الأجهزة اللوحية "الآيباد برو" بمقاس 11 بوصة ستتيح أيضا إمكانية استعراض عدد كبير من المستخدمين في اجتماعات الفيديو ولكن بعدد 25 فردا فقط.
 

وأضافت الشركة: أن الأجهزة اللوحية الأخرى من غير هذين الطرازين ستتمتع بإمكانية زيادة عدد المشاركين في الاجتماع الواحد، لكن ذلك يعتمد على حجم شاشة العرض والتي يمكن تغييرها من خلال تغيير أبعاد الزووم على تلك الكاميرات.

وكشفت تقارير صحفية عن تجهيز منصة التواصل والدردشة المرئية الشهيرة "زووم" لمنصة جديدة، ستوفر ميزة استثنائية لمستخدميها.

كما أوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "زووم" تعمل على إطلاق منصة جديدة مخصصة لـ"الأحداث والفعاليات".

وتسعى زووم للاستفادة من عدم تمكن عدد كبير من الناس من تنظيم المؤتمرات والفعاليات والأحداث بصورة مادية في الآونة الأخيرة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بإطلاقها تلك المنصة الجديدة التي ستطلق عليها اسم "زووم إيفينتس".

وستكون تلك المنصة متاحة للشركات والمؤسسات ومشاهير مواقع التواصل، لتقديم مختلف أنواع الفعاليات والأحداث، بدءًا من المؤتمرات إلى دروس اليوغا.

ولن تكون تلك الخدمة مجانية، بل ستكون بمقابل مادي يتراوح ما بين 150 دولارا أمريكيا للاجتماعات والفعاليات الأصغر، وتصل إلى نحو 65 ألف دولار للمؤتمرات والفعاليات العالمية الكبرى.

وتختبر منصة زووم تلك الميزة منذ الخريف الماضي، تحت مسمى "أون زووم"، وتستهدف بها الشركات الصغيرة ورجال الأعمال.

وستوفر "زووم" في منصتها الجديدة عددا من الخواص والمزايا الاستثنائية مثل "تسجيل الحضور"، وإحصاءات بالمشاركين الفعالين، وإمكانية دفع الفواتير والشراء خلال تلك الفعاليات.

 

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