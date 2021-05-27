شوقي حجاب يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان.. وتدخل الصحّة
قال الشاعر شوقي حجاب، إن الأشخاص الذين يموتون بسرعة سببه أنهم ليست لديهم رغبة في الحياة، لكن أنا لدي حب إرادة الحياة.
وأضاف الشاعر شوقي حجاب، خلال لقائه الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أنه يعاني من السرطان، وعندما علمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عن طريق الفنانة إسعاد يونس والكاتبة فاطمة ناعوت، فوجئت بها تتصل بي وتبلغني إذا كنت أريد السفر إلى الخارج للعلاج، لافتاً إلى أنه ما زال تحت العلاج حتى الآن.