شوقي حجاب يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان.. وتدخل الصحّة

قال الشاعر شوقي حجاب، إن الأشخاص الذين يموتون بسرعة سببه أنهم ليست لديهم رغبة في الحياة، لكن أنا لدي حب إرادة الحياة.

وأضاف الشاعر شوقي حجاب، خلال لقائه الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أنه يعاني من السرطان، وعندما علمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عن طريق الفنانة إسعاد يونس والكاتبة فاطمة ناعوت، فوجئت بها تتصل بي وتبلغني إذا كنت أريد السفر إلى الخارج للعلاج، لافتاً إلى أنه ما زال تحت العلاج حتى الآن.

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