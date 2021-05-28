الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

معاقبة مدير شئون إدارية بإدارة استزراع الأراضى والثروة المائية تأديبيا

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أيدت المحكمة التأديبية، بمجلس الدولة، في الطعن رقم7 لسنة 54 قضائية، قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات فيما تضمنه من مجازاة مدير شئون إدارية بإدارة مراقبة حسابات استزراع الإراضي والثروة المائية بعقوبة اللوم بعد ثبوت صحة المخالفات المنسوبة إليها.


وقالت المحكمة اإن وقائع الطعن تتلخص فيما نسب إلى الطاعنة "ف ـ أ ـ ف"، من الخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي ومخالفتها اللوائح والتعليمات المنظمة للعمل بالجهاز لقيامها بإعداد كشف حضور وانصراف لمجموعة العمل لشركة جنوب الوادي مخالف للكشف الأصلي واصطنعت فيه توقيعات المدرجين به بذات القيد، وبناء عليه تم التحقيق مع الطاعنة وسؤالها ومواجهتها بما هو منسوب إليها، وانتهى التحقيق إلى التوصية بمجازاتها بعقوبة اللوم، وقد صدر نفاذاً لهذا القرار المطعون عليه بمجازاته بعقوبة اللوم  لما ثبت في حقها.


وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الطاعنة بصفتها مدير شئون إدارية بإدارة مراقبة حسابات استزراع الإراضي والثروة المائية عُهد إليها بمسئولية كشف الحضور والانصراف الخاص بمجموعة عمل شركة جنوب الوادي، حيث تقوم بتجميع الكشوف الخاصة بهذه المجموعة واعتمادها من مدير الإدارة المذكورة ثم تقوم بإرسالها إلى الموظفة المختصة بسجل الصادر لتقوم بدورها بإرساله إلى الإدارة المختصة بالمركز الرئيسي للجهاز المركزي للمحاسبات، والتحقيقات أفصحت عن قيام مدير الإدارة باعتماد كشف الحضور والانصراف الخاص بهذه المجموعة إلا أن الطاعنة قامت بعرض كشف أخر لذات المجموعة وعن ذات التاريخ لاعتماده مدون عليه رقم وارد داخلي على الرغم من أن هذا اليوم يصادف يوم سبت.

 

وحمل هذا الكشف توقيع بالمراجعة نسب إلى زميلة الطاعنة "ث.إ"، وقد تبين عدم صحة هذا التوقيع بإنكار المذكورة بأنها وقعت على هذا الكشف، الأمر الذي يفصح بجلاء عن قيام الطاعنة بااصطناع كشف تضمن بيانات وتوقيعات غير صحيحة، وقامت بعرضه على السيدة ليلى سعيد يونس وكيل الوزراة والقائمة بعمل مدير الإدارة لاعتماده، وهو الأمر الذي يشكل قبل الطاعنة ذنباً تأديبيًا يجعل القرار المطعون فيه بمجازاتها بعقوبة اللوم قائما على صحيح الأسباب المبررة لإصداره قانوناً حصيناً من الطعن عليه بالإلغاء وهو ما تقضي به المحكمة، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا. 

المحكمة التأديبية مجلس الدولة المخالفات الجهاز المركزى للمحاسبات الانصراف جنوب الوادي

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