الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ميركل: التطعيم لن يكون إلزاميًا

ألمانيا تباشر تلقيح الأطفال فوق 12 عامًا في 7 يونيو

ألمانيا
ألمانيا

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس، أن ألمانيا ستبدأ بتلقيح للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما ضد كوفيد-19 اعتبارا من 7 يونيو، مشددة على أن التطعيم لن يكون إلزاميا ولن يكون له تأثير على ارتياد الأطفال للمدارس أو السفر لقضاء العطل.


ومن المتوقع أن تعطي وكالة الأدوية الأوروبية الجمعة موافقتها على استخدام لقاح فايزر-بايونتيك للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، علما بأنه مصادق عليه في الاتحاد الأوروبي للاستخدام لمن هم فوق 16 عاما.


وقالت ميركل بعد محادثات مع مسئولين إقليميين في المانيا "ستتاح للأطفال والشباب الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر فرصة حجز موعد لتلقي اللقاح اعتبارا من 7 يونيو".


أضافت: أن من يرغبون في تلقي اللقاح سيعطون الجرعة الأولى على الأقل بحلول نهاية أغسطس، وهو وقت مناسب تقريبا للعام الدراسي الجديد، وصرحت للصحفيين بأن "الرسالة الرئيسية للأهل هي: لن تكون هناك لقاحات إجبارية".

أشارت إلى أن المدارس لن تطلب من التلاميذ أخذ اللقاح، بل "سيكون من الخطأ تماما أن تعتقد أنه لا يمكنك الذهاب في عطلة إلا مع طفل تم تطعيمه".

ويُنظر الى تلقيح الأطفال على أنه خطوة رئيسية نحو تحقيق المناعة الجماعية لمكافحة الوباء، وبدأت كندا والولايات المتحدة بالفعل بتلقيح من تتجاوز أعمارهم 12 عاما، لكن الخبراء أبدوا تحفظهم لأن الأطفال نادرا ما يعانون من مرض كوفيد-19 الحاد، كما أن إمدادات اللقاحات لا تزال محدودة.

المستشارة الألمانية ميركل المانيا التطعيم الأطفال

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