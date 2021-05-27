بعد ارتفاع جنوني.. توقعات الخبراء حول منحيات الأسعار المستقبلية

بعد عدة قفزات متتالية طوال الأسبوع، شهد الذهب حالة من الاستقرار اليوم علي المستوي المحلي والعالمي بسبب استقرار البورصات العالمية.

وتوقع الخبراء أن يشهد الذهب حالة من الإستقرار خلال الأيام المقبلة، ثم يعاود الانخفاض مرة أخرى تدريجيا بسبب عزوف المستثمرين بعد الإرتفاع الملحوظ في الأسعار.

أوضح الخبراء أن الذهب يعتبر ملاذ امن للاستثمار في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد لذلك هو من أكثر السلع الأكثر تأثرا بالأوضاع السياسية والاقتصادية.

أشار نادي نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية، إلى أن الذهب سيعود نحو المنحني المنخفض الفترة المقبلة بعد الإستقرار وهو أمر طبيعي في البورصات، لافتًا إلى أن الإقبال على الذهب عالميا ملحوظ من كافة المستثمرين عن باقي السلع .

واستقرت أسعار الذهب الخميس دون المستوى النفسي المهم عند 1900 دولار للأوقية ، بعد أن حد ارتفاع الدولار من المكاسب مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية قد تقدم إشارات بشأن التضخم والسياسة النقدية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1895.10 دولار للأوقية، بعد تسجيله أعلى مستوى له منذ الثامن من يناير عند 1912.50، أمس.