وزيرة الثقافة: خطوات جديدة لعودة دعم الأفلام السينمائية بالقومي للسينما

ناقشت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مع السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما سبل كيفية إعادة الدعم مرة أخري للأفلام السينمائية، وذلك خلال اجتماع عبد الدايم برؤساء قطاعات الوزارة المختلفة، لمناقشة خطة عمل الوزارة في المرحلة المقبلة.



وتقدم الباسوسي بمقترح إعادة دعم المركز القومي للسينما للأفلام السينمائية مرة أخرى لكن بمنظور جديد يتماشي مع الأهداف الإقتصادية للدولة من خلال مفاهيم وزارة الثقافة لزيادة المشاركة الشبابية في صناعة أفلام هادفه تضيف للتراث السينمائي المصرى، مضيفًا أنه تم عرض الأمر بالفعل علي مسؤولي ملف الدعم بوزارة المالية للتنسيق للبدء في الخطوات الأوليه لتنفيذ المشروع بالسنة المالية الجديدة.

وأكدت الوزيرة أهمية دور المركز القومى للسينما في إعادة تقديم الدعم مرة أخرى للأفلام السينمائية، وذلك من أجل تقديم محتوي هادف ذى قيمة يتوافق مع معايير المجتمع، ولمعالجة الآثار السلبية التي سببتها بعض الأفلام التي أساءت للسينما المصرية، مؤكدة ضرورة دعم شباب السينمائيين لصناعة أفلام قادرة علي المنافسة وتزيد من الوعي الإيجابي للمجتمع.

جاء ذلك المقترح ضمن خطة عمل المركز القومي للسينما التي تقدم بها السيناريست محمد الباسوسي والمقرر العمل بها الفترة القادمة.