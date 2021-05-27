الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للعاملين بالسعودية.. إجراءات طلب تأشيرة خروج نهائي

تأشيرة
تأشيرة

ترصد «الدستور» إجراءات طلب تأشيرة خروج نهائي، للمصريين المقيمين في السعودية، وفقًا لما نشرته القنصلية المصرية بالرياض عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وهي كالتالي: 

إجراءات طلب تأشيرة خروج نهائي

​1- التأكد من خلو سجلك المروري من المخالفات المرورية.. للتأكد من ذلك (اضغط هنا).
2. تعبئة نموذج الطلب الخاص بذلك.. ومطابقة المعلومات للواقع حسبما هو مدون في جواز السفر.. وإلصاق صورة لطالب التأشيرة.. وتوقيع النموذج وختمه بختم صاحب العمل.
3. حضور صاحب العمل أو من ينوب عنه بموجب تفويض رسمي أو وكالة شرعية.
4. إحضار أصل جواز سفر طالب التأشيرة.
5. إحضار أصل رخصة الإقامة سارية المفعول.. وفي حال انتهاء رخصة الإقامة لا بد من دفع رسم الإقامة وغرامة التأخير.
6. إذا كانت التأشيرة للعمالة المنزلية فيجب إحضار ورقة مخالصة تثبت استلام العامل أو العاملة كامل مستحقاته مصدقة من مكتب استقدام أهلي أو من مركز رعاية شؤون الخادمات.
7. إذا كانت المستفيدة من التأشيرة زوجة مواطن مطلقة، يجب إحضار صك الطلاق.
8. يغرم من لم يقم بالمراجعة لإلغاء تأشيرة الخروج النهائي الممنوحة له بعد انتهاء مدة التأشيرة بموجب المادة (61) الحد الأدنى من نظام الإقامة بمبلغ وقدره (1000) ريال للمرة الأولى، ويغرم بـ (2000) ريال الحد الأوسط في المرة الثانية، ويغرم بـ (3000) في المرة الثالثة، وفي حال رغبته في الحصول على تأشيرة جديدة تمنح له بإجراءاتها المعتادة ورسمها المقرر نظاماً.
9. يشترط تسجيل البصمة.. للاستعلام عن تسجيل البصمة.

 وأكدت وزارة الهجرة أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق كلم مصر الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

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