وكيل التعليم يشهد ختام تدريب مديرى المدارس الإعدادية بالوادى الجديد

شهد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الخميس، وبحضور الدكتور جمال حسن وكيل المديرية، فعاليات ختام البرنامج التدريبي لمديري المدارس الإعدادية تحت عنوان السلوكيات المهنية لمديري المدارس الاعدادية، بالتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية وادارة الاتصال السياسي.

وأوضح الدكتور النيلي، أن البرنامج يهدف إلى دعم الأساليب القيادية الجديدة وفقا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وامتلاك القدرة على وضع خطط تحسين المدرسة ودمج التقنيات الحديثة في التعلم عن بعد وكيفية توظيفها في التعليم.

ووجه الدكتور النيلي خالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على البرنامج والمستهدفين منه، متمنيًا لهم تحقيق أكبر استفادة من التدريب، وتم منح المستهدفين من التدريب شهادات اجتياز التدريب.

وفى نفس السياق كرم الدكتور النيلي مدير إدارة التدريب بالمديرية تقديرا لمجهوداته المتميزة في النهوض بالعمل والارتقاء به.

وفي سياق متصل كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، وذلك بمناسبة بلوغه السن القانونية للمعاش بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية والشعبية بالمحافظة.

وأعرب محافظ الوادي الجديد ، خلال كلمته عن شكره وتقديره لجهود وكيل الوزارة خلال فترة عمله للنهوض بقطاع التعليم وتحقيق نتائج ملموسة على كافة الأصعدة بالقطاع، متمنياَ له التوفيق في الفترة القادمة كما قام بإهدائه درع المحافظة، مؤكداَ حرصه على تكريم أصحاب العطاء والتميز بكافة القطاعات.

وفي سياق متصل أعلن الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، فوز قطاع تعليم المحافظة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة التصوير الفني، لافتًا إلى أن الطالبة زينب زكريا عبد الله مدرسة الراشدة الإعدادية، بإدارة الداخلة التعليمية، نجحت في الحصول على المركز الأول بالمسابقة.

ووجه خالص الشكر والتقدير لتوجيه التربية الفنية بالمديرية ولإدارة الداخلة التعليمية على هذا الجهد المتميز، مهنئا إدارة الداخلة التعليمية ومدرسة الراشدة الإعدادية المشتركة بهذا الفوز المستحق وعن جدارة.