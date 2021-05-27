السكة الحديد: تعديل تركيب قطار ٨١ أسوان- القاهرة بعربات روسي جديدة غدا

أعلنت هيئة السكة الحديد، إنه بداية من غد الجمعة سيتم تعديل تركيب قطار رقم 81 من أسوان/ القاهرة بعربات روسي ذات تهوية ديناميكية، حيث يقوم من أسوان الساعة 4.30 صباحاً ليصل القاهرة الساعة 22.25، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد بتوفير خدمة مميزة لجمهور الركاب.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هناك تعديلات تتم على العديد من القطارات لاستبدال العربات القديمة المتهالكة بعربات جديدة روسية بات تهوية ديناميكية توفر مستوى عال من الراحة لجمهور الركاب خاصة أن مرفق السكة الحديد يتردد عليه عدد ضخم من جمهور الركاب بصورة يومية ولابد من توفير خدمة مميزة لهم تليق بالمواطن المصري.

ويساعد تشغيل القطارات الجديدة على توفير سير منظومة التطوير التي بدأتها وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد، حيث تتميز القطارات الجديدة المكونة من جرارت "جينزال إلكتريك" وعربات روسية ذات تهوية ديناميكية، على العديد من المميزات غير المتواجدة في القطارات القديمة المتهالكة، ومن أهمها، تعتبر أولى عربات روسية تنضم لأسطول السكة الحديد، حيث يتمون أسطولها بالكامل من قطارات فرنسية وإسبانية وألمانية.

وتشتمل القطارات الجديدة التي تقطرها جرارات "جينرال إلكترريك" على خدمة جديدة تقدم لأول مرة لجمهور الركاب وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياه كريمة للمواطنين وإلغاء فكرة "قطار الغلابة" وهي 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وتتميز القطارات الجديدة، أنها تقدم أعلى مستوي من الخدمة لجمهور الركاب، كونها توفر عربات جديدة بمجمل ١٣٠٠ عربة وصل منها حتى الآن ٣٩٠ عربة وبذلك يكون قد تم تحديث أسطول العربات الذي لم تطل يد التطوير لفترة تزداد عن ٤٠ سنة، كما تساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي للقطارات وتعمل القطارات الجديدة على الخطوط الرئيسية على الوجهين البحري والقبلي فقط.