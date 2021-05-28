ضبط 7 أطنان ملح مجهولة المصدر داخل مصنع جبن بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة مجدى الخضر وكيل الوزارة، حملة مكبرة للرقابة على المحلات التجارية والمخابز البلدية، ومتابعة السلع الغذائية المختلفة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة.

وأسفرت تلك الحملة، التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين، عن ضبط 4.5 طن سكر جلوكوز داخل مصنع حلويات بدون سجل صناعى، وكذا 7 أطنان ملح مجهول المصدر داخل مصنع جبن وألبان بدون تراخيص، وكميات كبيرة من اللحوم المجمدة والأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك كميات من العسل ومنتجاته بدون بيانات صلاحية أو إنتاج، وذلك خلال حملة مكبرة من إداره الرقابة التموينية بالمديرية بالاشتراك مع إدارة تموين إيتاى البارود ومباحث التموين.

وتم التحفظ على 15 برميل عسل جلوكوز وزن البرميل الواحد 300 كجم بإجمالي 4.5 طن، وذلك داخل مصنع حلويات بدون سجل صناعى وفواتير، وضبط 7 أطنان ملح طعام مجهول المصدر داخل مصنع جبن وألبان بدون تراخيص، وضبط كمية قدرها 108 كجم لحوم مجمدة ومفروم وكبدة غير صالحه للاستهلاك الآدمي.

كما تمكنت الحملة من ضبط والتحفظ على كمية قدرها 33 كجم سمك مجمد غير صالح للاستهلاك الآدمي، وضبط 12 عبوة عسل أسود وزن العبوة 1 كجم، وكذلك 40 عبوة منتجات عسل نحل غير مدون عليها بيانات إنتاج أو صلاحية، وتحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى المقرر.

وأكد المحاسب مجدى الخضر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، أنه وجه باستمرار الحملات وضربات الرقابة التموينية ضد كل من يتلاعب بصحة المواطنين ويخالف القوانين.

وتم التحفظ على جميع الكميات المضبوطة وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة العرض على النيابة العامة.