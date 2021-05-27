سائق يمزق جسد صديقه بسبب «الكارتة» في الزيتون

شهدت منطقة الزيتون واقعة مأساوية عندما أقدم شاب في العقد الرابع من العمر على تمزيق جسد صديقه بمطواة بسبب مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات على تولى ريادة مواقف الميكروباصات، وتركه غارقا في دمائه وفر هاربًا.

بداية الواقعة بتلقى مباحث قسم شرطة الزيتون بلاغا من أحد الأهالي، بقيام سائق بتمزيق جسد صديقه بمطواة بسبب مشاجرة نشبت بينهما على خلافات بأحد المواقف بدائرة القسم وبالانتقال وإجراء التحريات وتكثيف الإجراءات حول الواقعة، تبين نشوب مشاجرة بين الطرفين والتعدى كل منهما على الآخر بسبب خلافات على تولى إدارة الموقف، وخلافات على الكارتة، وقام أحدهما بإخراج سلاح أبيض من بين طيات ملابسه وتمزيق جسد الآخر وتركه غارقًا في دمائه ولاذ بالفرار.

وقام أحد الأشخاص بحمل الضحية داخل توك توك وتوجه به إلى المستشفى، وتبينت إصابته بإصابة بالغة، وبتكثيف الإجراءات تمكن مباحث القسم من ضبط المتهم ويدعى «ال.أ»، ٣٣ سنة، سائق، وبمواجهته أقر بأن الضحية قام بالتعدى عليه بالضرب والسب والشتم خلافات على كارتة الموقف مما أثار حفيظته وقام بأحداث إصابته.

وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه ٤ أيّام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للضحية وتبين أنه لا يمكن استجوابه بسبب وجوده داخل الرعاية الصحية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.