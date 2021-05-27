الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«شعبة الأدوات الصحية» تكشف سبب ارتفاع صادرات البلاط والسيراميك

البلاط والسيراميك
البلاط والسيراميك

قال متي بشاي، عضو شعبة الأدوات الصحية بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاع في الصادرات المصرية من الأدوات الصحية بسبب فتح الأسواق الليبية الفترة الأخيرة.

أضاف بشاي، لـ"الدستور"، أن التجار أكدوا أن الصادرات المصرية للسوق الليبي كبيرة جدًا حيث إن إعادة الإعمار معتمدة علي المنتجات المصرية من السيراميك، موضحًا أن هناك إقبال ملحوظ علي المنتجات المصرية (أدوات صحية وبلاط) خلال الفترة المقبلة بسبب إعادة الإعمار في غزة.
 

وارتفعت الصادرات المصرية من البلاط في الفترة الأخيرة وفقا لبيانات حكومية للصادرات المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات من البلاط والأدوات الصحية الخزفية إلى 326 مليون و32 ألف جنيه "20 مليون و377 ألف دولار" – 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه- في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 273 مليون و952 ألف جنيه "17 مليون و122 ألف دولار" في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت نحو 52 مليون و80 ألف جنيه "3 ملايين و255 ألف دولار".


ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات البلاط والأدوات الصحية جاءت ضمن الصادرات من السلع تامة الصنع والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و273 مليون و774 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل مليار و112 مليون و368 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 161 مليون و406 ألف دولار.

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