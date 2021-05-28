الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل صحة الغربية يتابع عمل الفرق المتنقلة لإعطاء لقاح كورونا بأماكن التجمعات

جولة صحة الغربية
جولة صحة الغربية

تابع الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بنادي القضاة ونادي طنطا الرياضي بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الغربية ، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا، بمواصلة الإستمرار في التحرك داخل الجهات الحكومية والنوادي منعا للتكدس وحافظا علي المواطنين من تعرضهم للإصابة مع إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وتقديم الخدمة الطبية.

 

جاء ذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، لرفع المناعة المجتمعية ضد  الوباء، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، وطارق رحمي محافظ الغربية، وتقديم الخدمة للمواطنين، تيسيراً عليهم ، وحفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.

 

وعلى هامش ذلك قام رئيس نادي القضاة بالغربية بتكريم الدكتور عبد الناصر والدكتور هشام شيحه والفرق المتحركة بتقديم درع النادي وشهادات التقدير تكريما وشكرا لما قدموا من جهود مبذولة لخدمة المواطنين وتقديم الخدمات الصحية المتكاملة مع تطبيق الإجراءات الإحترازية

 

وأكد  وكيل الوزارة بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة  قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى 

www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

وعلي جانب آخر، أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة ، وكيل وزارة الصحة بالغربية، تعافي وخروج 104حالة من مصابي فيروس كورونا من مستشفيات الغربية، بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشاد حميدة، بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية المدربة، واستمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية، من أجل تسخير جميع الإمكانيات الطبية والمادية لمواجهة فيروس كورونا.

وناشد وكيل الوزارة، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة وسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي لقاح فيروس كورونا.

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