«الزراعة»: ارتفاع مساحات زراعة القطن لـ168 ألف فدان

أكد الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، ارتفاع مساحات القطن التي تم زراعتها نحو 168 ألف فدان حتى الآن من إجمالي المستهدف هذا العام وهو ٢٥٠ ألف فدان منها ١٤ ألف فدان بمحافظات الوجه القبلي والباقي في محافظات الوجه البحري، حيث انه قد تم حصاد القمح ويتم زراعة القطن بعد الحصاد مباشرا.

وقال "مسعد" في تصريحات لـ"الدستور"، إن أعلى المحافظات التي قامت بزراعة القطن حتى الآن هي كفر الشيخ والشرقية والدقهلية وأن المساحة في تزايد هذا العام ومن المتوقع الأقل المساحة ٢٠٠ و٢٥٠ ألف فدان هذا العام، مشيرا إلى أنه تم توزيع بذور تكفى أكثر من المساحة المستهدفة بنسبة ٢٠٪ هذا العام، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق المنظومة التسويقية الجديدة التي تم تطبيق في العام الماضي بمحافظات الفيوم وبني سويف والشرقية والبحيرة.

وأضاف "مسعد" أنه سيتم تعميم المنظومة التسويقية الجديدة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يبشر بالنسبة للزراعات وعمليات الإنبات مع الجو المشمس حيث تم حرث الأرض وتشميسها، ومن المتوقع أن يكون الموسم هذا العام من الموسم الناجحة بالنسبة للأسعار نتيجة ارتفاع أسعار القطن في الأسواق العالمية الث ١٧٥ سنت للرطل.

وأوضح مدير معهد بحوث القطن، انه في ظل أزمة كورونا التي نعيشها يتم استهلاك كل كميات الاقطان، قد استهلاك جميع انتاج الموسم الماضي ولا يوجد فضلة او مخزون من العام الماضي، وبالتالي سيكون هناك إقبال على شراد القطن وان الكل مقبل على زراعات القطن نتيجة التوقع بارتفاع الأسعار.

ومن جانبه قال المهندس وليد السعدني رئيس الجمعية العامة لمنتجي الأقطان لـ"الدستور"، إن مساحات القطن هذا العام في زيادة خاصة محافظات الوجه البحري وتقدمت المحافظات في الوجهين البحري والقبلي وأن عملية الزراعة مستمرة للقطن حتى ٣٠ مايو الجاري وان المساحات لن تقل عن ٢٠٠ الف فدان هذا العام رغم ان الزراعات خلال الفترة المقبلة متأخرة عن كل عام بينا الجو مناسب للزراعة في الوقت الحالي.