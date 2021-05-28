محافظ مطروح: تركيب محول كهرباء وإنشاء غرفة بمنطقة عزبة شندى

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الخميس، جهود قطاع كهرباء مطروح، خاصة أعمال الصيانة وتأمين استقرار التيار الكهربي، في عدد من المناطق بمدن المحافظة، مع توفير الطاقة الكهربية اللازمة لاستيعاب الزيادة السكانية والزيادة في الأحمال وتلبية احتياحات المواطنين وتوفير الخدمات لهم.

وبدأ قطاع كهرباء مطروح فى أعمال تنفيذ وتركيب محول كهرباء بمنطقة عزبة شندى بالكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح، وذلك بعد صدور أمر تنفيذي بتوريد وتركيب محول بالمشتملات بعد إزالة التعدى على المكان المخصص لإنشاء غرفة الكهرباء بتكلفة نحو 2 مليون جنيه وسيتم البدء فى التنفيذ الفورى لتركيب المحول.

وكان اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بحث مع المهندس عبد الناصر الحبونى، رئيس قطاعات مطروح والساحل الشمالى، والمهندس يوسف شعيب مدير عام المشروعات والشؤن الفنية، أهمية تحسين خدمات الكهرباء بمطروح والعمل على تيسير الخدمات للمواطنين خاصة في القرى والتجمعات.

ووجه محافظ مطروح بالإسراع في خطة إحلال الشبكات الهوائية إلى أرضية ودعم المحولات الكهربية اللازمة، بما يعمل على تأمين التيار الكهربي وتحقيق الاستقرار لدى المواطنين، خاصة وأن مطروح بها زيادة في كميات الطاقة الكهربية مع كفايتها، حيث لا تستهلك المحافظة من الطاقة المنتجة والواردة سوى 30% فقط.

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح على مواصلة الأعمال اليومية لصيانة الكابلات وكشافات أعمدة الإنارة بالطريق الدولي والقصر عجيبة واستكمال إنارة العزب طبقا لخطة المدينة، بالإضافة إلى الردود على شكاوى المواطنين بعمل صيانة لأعمدة الإنارة بمناطق علم الروم والأفراد والإمام مالك وحي الشروق وطريقي السلوم والخروبة.

وأشار رئيس المدينة إلى رفع كفاءة الزراعات بالميادين والجزيرة الوسطي بالطريق الدولي وقص وتقليم وري أشجار الزينة من خلال رجال التشجير بنطاق المدينة طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.