الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مشايات خاصة لكبار السن على الشواطئ لراحتهم في مصيف بلطيم

مشايات لكبار السن
مشايات لكبار السن

قال العميد هاني عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم بكفر الشيخ ، أنه قد تم تنفيذ مشايات للمشاة وخاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال، و المؤدية إلى الشاطئ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين، ويأتي ذلك فى اطار أعمال التجميل والتطوير فى شواطىء المدينة  والتي يتم تنفيذها تزامنا مع عودة فتح الشواطئ للمواطنين عملا على راحة المصطافين.

كما شدد رئيس مدينة مصيف بلطيم، على ضرورة وجود  الأبراج الخاصة بالمنقذين بجميع الشواطئ بالمدينة بداية من شاطىء المعسكرات غرب وشاطىء الفنار وشاطىء النرجس وشاطىء الزهراء وشاطىء السلام وشاطىء الامل وشاطىء الفيروز شرقا ، وتوزيع ورجال الإنقاذ بجميع شواطئ المدينة للحفاظ على أمن وأرواح المواطنين من الغرق.

- متابعة سير العمل بمنظومة النظافة

وأكد "عبد القوى"، أنه يتم العمل باستمرار على متابعة سير العمل بمنظومة النظافة واستمرار أعمال النظافة بالإضافة نظافة الجزر الوسطي من الحشائش الضارة، وكذا نظافة الشوارع بمناطق المدينة المختلفة من جميع أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها ونظافة الشواطئ.

وشدد رئيس مدينة مصيف بلطيم على تواصل أعمال رفع كفاءة كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة بالمدينة لتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم، وعلى ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة بالمدينة والظهور بالمظهر اللائق بمدينة مصيف بلطيم كمدينة سياحية والاستعداد لصيف 2021".

-  تواصل أعمال الرش لمقاومة البعوض

كما تابع رئيس مدينة مصيف بلطيم أعمال الرش لمقاومة البعوض بمنطقة النرجس، مؤكدا استمرار الحملة يوميا بجميع مناطق المدينة المختلفة لمقاومة البعوض والحشرات بالإضافة للمكافحة الأرضية لأماكن توالد البعوض وفقا لخطة موضوعة مسبقا للحد من انتشاره والحفاظ على الصحة العامة.

فيما شنت الجهات المعنية بمدينة مصيف بلطيم وبالتنسيق مع الجهات المعنية من إدارة التموين والإدارة الصحية وادارة الطب البيطري، حملات تفتيشية على المحال التجارية، والتى أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر المتنوعة، بهدف تحقيق الصالح العام والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وحمايتهم ومنع أى تجاوزات 

شواطئ بلطيم كبار السن كفر الشيخ مشايات

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