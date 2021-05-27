الخميس 27 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«العلوم الصحية» تدشن مبادرة «الورقة البيضاء» في اجتماع غرفة إدارة الأزمات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمعت غرفة إدارة الأزمات، بالنقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، اليوم الخميس، بمقر النقابة بالسيدة زينب، لبحث التطورات الجديدة في مطالب الأعضاء والقضايا العالقة، والتي يتم العمل عليها الفترة الماضية، بدءا من تغيير مسمى شهادة البكالوريوس، وكذلك ضم المراقبين الصحيين لهيئة سلامة الغذاء، ومخاطبات النقابة لرئيس الوزراء ووزيرا الصحة والتعليم العالي، بخصوص التأكيد على عدم تبعية خريجي العلوم الصحية لنقابة التكنولوجيين المزمع إنشاؤها مستقبلا، باعتبارهم تابعين للقطاع الطبي، وليس الصناعي.

وناقش اجتماع غرفة إدارة الأزمات، قرار الجمعية العمومية الأخيرة، بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لحذف كلمة تكنولوجيا من مسمى الشهادة، والصادرة عن دراسة أكاديمية تطبيقية بنص قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والمسجل رسميا في الشهادة، في حين أن الكليات التكنولوجية منشأة بموجب قانون الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019، والذى يهدف لتطوير الصناعات التكنولوجية، وأن هذا القانون صدر بالفعل بعد وجود هؤلاء الخريجين وهذه الشهادات بأكثر من 6 أعوام، وأن خريجي المعاهد الفنية الصحية وكليات العلوم الصحية التطبيقية ينتمون لقانون 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم عمل المهن الطبية.

ودشن أحمد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، مبادرة "الورقة البيضاء"، والتي تهدف إلى مستقبل مشرق وغد أفضل لأبناء العلوم الصحية، بكافة فئاتها الواردة في لائحة النقابة الرسمية المنشورة في الجريدة الرسمية 19 أكتوبر 2019، وهم خريجي العلوم الصحية، والعلوم الطبية التطبيقية، والدراسات التخصصية، وكذلك كافة خريجي معاهد العلوم الصحية وكلياتها ومعاهدها.

وتعني الورقة البيضاء، فتح صفحة بيضاء لتسطير جهود النقابة وأعضاءها، في خدمة المصريين من خلال المنظومة الصحية التي تقع على رأس أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولذلك تشمل التواصل مع كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات التي قد تواجه العمل والمنظومة، واتحاد كافة الأعضاء خلف نقابتهم باعتبارها الأب الشرعي للعاملين بالمهنة، من أجل التطوير والازدهار، والارتقاء بالمستويات التعليمية والاجتماعية والمهنية، والترقي في العمل، في ظل المكتسبات التي حصلوا عليها، ودعمتهم الدولة المصرية في ذلك.

وناقش اجتماع غرفة الأزمات بنقابة العلوم الصحية، متابعة تشكيل مجالس الدراسات العليا بكليات العلوم الصحية، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2020، باستحداث تلك المجالس، وهو حق أصيل لأبناء المهنة الذين حصلوا على حقوقهم في التعليم العالي ودراسة الدبلومات والماجستير والدكتوراه، وهو ما يعني تأهيلهم للارتقاء بمستوياتهم الوظيفية والإدارية والقيادية.

وناقش الاجتماع، مواصلة التنسيق مع كليات العلوم الصحية الحكومية، لتطوير المناهج، وتدريب الطلبة في المجالات المختلفة، وكذلك إلغاء قرار إدخال مواد تخص الجامعات التكنولوجية للدراسة في كليات العلوم الصحية، حيث أنها لا تمت لتلك الكليات بصلة.

حضر الاجتماع مع نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية، نقباء محافظات القاهرة والغربية ومطروح.

العلوم الصحية مبادرة الورقة البيضاء أحمد السيد الدبيكي المراقبين الصحيين

الأكثر قراءة

إغلاق الشوارع والطرق الرئيسة المؤدية إلى شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

محمد الباز يكتب: سياسة التطويق.. شفرة مصر فى التعامل مع إثيوبيا

«احترافية عالية».. انطلاق التدریب المصري السوداني المشترك «حماة النیل»

شوقي حجاب يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان.. وتدخل الصحّة

إخلاء سبيل والدة الطفلين اللذين عثر عليهما مخنوقين مع والدهما ببنها

الباز: أزمة سد النهضة ستُحل وستخرج مصر بأقل الأضرار منها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

مدحت بشاى

زورق «هنادى» والسباحة فى نهر الدم

محمد محمود عمارة

ومن الفتوى ما قتل

د. القس صفوت البياضى

الحرية لا تتعارض مع الفضيلة

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تونس: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تستوجب إحالتها لمحكمة الجنايات الدولية

منصور: إسرائيل فشلت في هزيمة الوعي الفلسطيني وتفكيك انتمائه الوطني

الأمم المتحدة توافق على فتح تحقيق دولي حول جرائم العدوان الإسرائيلي فى غزة