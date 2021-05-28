الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان لـ 830 مواطنا بالغربية

قافلة طبية بطنطا
قافلة طبية بطنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، مواصلة الجامعة تنظيم القوافل الطبية لخدمة القرى الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة الغربية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

وقال رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة نظمت، اليوم الخميس، قافلة طبية إلى قرية ميت الرخا التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور عماد عتمان، ‏نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الشاملة شهدت توقيع الكشف الطبى وصرف علاج بالمجان لـ 830 حالة من أهالي القرية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.

وقال نائب رئيس الجامعة، إن توجيه القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا بالغربية يهدف إلى تقديم الخدمات الطبية المتميزة للبسطاء والمحتاجين من المرضى، إلى جانب التوعية الصحية والاستفادة القصوى من الكفاءات الطبية في مختلف التخصصات، انطلاقًا من الدور المجتمعي والتنموي والخدمي لجامعة طنطا.

شارك فى القافلة كل من الدكتور ‏حمدي شعبان عميد كلية التربية النوعية، والدكتوره سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

 

 

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