الخميس 27 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

في مرحلة العزل.. أول تعليق من كريم عبد العزيز بعد إصابة والده بكورونا

كريم عبد العزيز ووالده
كريم عبد العزيز ووالده المخرج محمد عبد العزيز

طمأن الفنان كريم عبد العزيز جمهوره على الحالة الصحية لوالده المخرج محمد عبد العزيز الذي نقل مساء الخميس، إلى أحد المستشفيات بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر كريم عبد العزيز صورة برفقة والده عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك" وعلق عليها قائلاً: “حالة الاستاذ المخرج الكبير محمد عبدالعزيز الصحية مطمئنة جدًا الحمد لله تمامًا..رغم الإصابه بكورونا، لكنه الآن، في مرحلة العزل ويتمتع بالصحة والعافية والحمد لله ورجاء عدم ترويج أي شائعات عن حالته الصحية من أي فرد وإن شاء الله بدعواتكم ربنا يتم عليه بالشفاء العاجل ويعود لأسرته ومحبيه”.

وتعرض محمد عبدالعزيز لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية حيث كشفت الفحوصات الطبية إصابة المخرج الكبير بفيروس كورونا، وتم نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى لتلقي العلاج.

والمخرج محمد عبدالعزيز ولد في 7 أغسطس 1940، وهو والد الفنان كريم عبدالعزيز، وشقيق المخرج عمر عبدالعزيز، ويشكل علامة مهمة في مجال الكوميديا، فقد اعتبره النقاد خليفة للراحل فطين عبدالوهاب، فمنذ بداية مشواره الفني في السبعينيات حقق إنجازات في الكوميديا الاجتماعية رسخت اسمه في عالم السينما الكوميدية.

بدأ عمله في مجال الفن كمساعد مخرج في أفلام مثل "القاهرة 30" 1966، و"أبي فوق الشجرة" عام 1969، و"نحن لا نزرع الشوك" 1970، و"ثرثرة فوق النيل" عام 1971، ثم تولى الإخراج، وكانت بداية عمله في السبعينيات.

كانت أول أفلامه فيلم "صور ممنوعة" عام 1972، ثم أخرج أفلاما مثل "في الصيف لازم نحب" 1974، و"عالم عيال عيال" 1976، و"ألف بوسة وبوسة" عام 1977، كما تعاون مع عادل إمام في أفلام مثل: المحفظة معايا، والبعض يذهب للمأذون مرتين عام 1978، وقاتل ما قتلش حد، وخلي بالك من جيرانك عام 1979، تلاها العديد من الأفلام المشتركة بينهما.

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