الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة أسوان تعلن استعداداتها لبدء امتحانات نهاية العام

القائم بعمل رئيس
القائم بعمل رئيس جامعة أسوان

أكد الدكتور أيمن محمود عثمان، القائم بعمل رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة استعدت لبدء امتحانات نهاية العام الجامعى 2021/2020 والمقرر انعقادها الأسبوع المقبل.

 وقال عثمان إن الامتحانات ستجرى خلال يونيو المقبل وتنتهى مع بداية يوليو، مؤكدا اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان حُسن سير الامتحانات والحرص على سلامة جميع عناصر منظومة التعليم بالجامعة، والعمل على رفع درجة استعداد الجامعة بمختلف مقراتها في صحاري واسوان الجديدة والنفق وفي ابوالريش طوال فترة امتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي.

يأتى ذلك نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، طبقا لتوجيهات وزرارة التعليم العالي والبحث العلمي  والمجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف أنه تم الانتهاء بالفعل من إعلان جداول الامتحانات بكليات الجامعة، وكذلك تحميل بنوك أسئلة استرشادية على موقع الجامعة  مع تطبيق نظام  التصحيح إلكترونيا.

وأشار الدكتور أيمن عثمان إلى أنه يؤدي إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 30 ألف طالب وطالبة موزعين علي 19 كلية ومعهدا من خلال نظامين لامتحانات نظام إمتحان إلكتروني أو عن بعد وهذا يطبق في كليتين التمريض والتربية الرياضية والنظام الآخر يطبق في باقي الكليات النظام التحريري داخل اللجان المعقمه  مع التشديد بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا علي سلامة الجميع.

أسوان تعليم امتحانات العام الدراسي الكليات الأسبوع المقبل

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