رسائل الشعوب العربية لـ«السيسي»: «قلوبنا معك»

بعد سنوات قليلة من نجاحه فى العبور بمصر من مرحلة صعبة استهدفت النيل من أمن الوطن ومقدراته، أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسى مصر إلى حاضنتها العربية والإفريقية ومد جسور الأمل والتعاون مع كل الدول الصديقة، وواجه بقوة وحزم كل محاولات تخريب المنطقة وجرها إلى مزيد من الفوضى.

واستكمالًا للجهد الهائل لوقف نزيف الدم فى ليبيا والتكامل مع السودان ودعم لبنان وإعادة العراق لمحيطه العربى، فضلًا عن التنسيق والتعاون مع دول الخليج العربى فى ملفات عدة، أعاد الرئيس التأكيد على دور مصر المحورى فى المنطقة من خلال تدخله لإيقاف التصعيد الإسرائيلى ضد قطاع غزة وحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، بالإضافة إلى قيادة جهود إعادة إعمار القطاع ورعاية مسار المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

وتقديرًا لإنجازاته الهائلة فى الملفات المختلفة، ودعم مواطنى الدول العربية فى مواجهة المحن، تهافتت الشعوب العربية على الإشادة بالرئيس السيسى وجهود مصر الجبارة لإعادة المنطقة إلى مسارها الصحيح، بعد سنوات من الفوضى والتخبط، وهو ما نرصده فى السطور التالية.

فلسطين

هالة أبوسليم: أوقف شلال الدم فى غزة

من مدينة دير البلح بقطاع غزة، وجهت المترجمة الفلسطينية هالة أبوسليم، خالص الشكر والتقدير للرئيس السيسى على جهوده لوقف العدوان الإسرائيلى، مشيرة إلى أن هذه الجهود جاءت فى توقيت حساس وخطير، سواء على صعيد الحرب الهمجية البربرية التى شنها الاحتلال على قطاع غزة، أو على صعيد ما تواجهه مصر نفسها من مؤامرات.

وقالت: «جاء الدعم المصرى لوقف شلال الدم نابعًا من طبيعة دورها فى المنطقة، فمصر هى دائمًا حجر الأساس فى المنطقة العربية، ولن يتم سحب البساط من تحت قدميها أو تهميشها كما تسعى لذلك بعض الدويلات الخبيثة، وستبقى مصر القائدة والزعيمة والحاضنة لجميع القضايا العربية». وأضافت: «يعلم القاصى والدانى أننا نحن الفلسطينيين ندرك حقيقة عروبة مصر والمصريين ووطنيتهم، ومدى الحقد الذى يكنه كثيرون ضدها، والرئيس المصرى أكد للشعب الفلسطينى وللعالم أجمع أن لفلسطين سندًا وأختًا كبرى هى مصر العظيمة التى ليست لها أى مطامع أو أهداف غير معلنة كما يروج البعض، إلا الهدف الإنسانى ودعم الأشقاء».

حسام الصعيدى: منحنا مزيدًا من الصمود

قال التاجر حسام الصعيدى، من أبناء منطقة تل الهوى بقطاع غزة، إن الفلسطينيين اعتادوا على المواقف الداعمة من القيادة المصرية على مر العصور والأزمان، وهو ما أظهرته مواقف الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أكد أن مصر هى الحاضنة لكل الشعوب العربية، خاصة الفلسطينيين.

وأضاف: «هذه المواقف البطولية تمنحنا مزيدًا من الصمود فى وجه الغطرسة الصهيونية على أراضينا المحتلة، فالرئيس السيسى رفع اسم مصر، وزادها ازدهارًا وتقدمًا، ووقف بوجه كل المؤامرات التى كادت أن تودى بها إلى هاوية الانفلات الأمنى والإرهاب».

وتابع: «أقول للرئيس السيسى: لا تلتفت أبدًا للوراء، واستمر فى دعمك لحرية مصر والوطن العربى فى وجه كل المؤامرات الإقليمية، فنحن نعلم أنك مع حرية الشعب الفلسطينى، وتعمل على تحرير الأقصى المبارك.. استمر سيدى الرئيس، ونحن دماؤنا فداء للأقصى والأمة العربية».

السودان

محمد حسب الرسول: أحدث نقلة معتبرة فى دور القاهرة

شدد محمد حسب الرسول، من السودان، ونائب الأمين العام للمؤتمر القومى العربى، على أن مصر كدولة كبيرة ورائدة تضطلع دومًا بمسئولياتها الكبرى فى محيطها الإقليمى وعلى المسرح الدولى، و«سيحفظ لها التاريخ كل ذلك».

وأكد أن جهود الرئيس السيسى الكبيرة فى المحافل الإقليمية والدولية أحدثت نقلة معتبرة فى الدورين الإقليمى والدولى لمصر، و«لعل الاهتمام المصرى بإفريقيا مؤخرًا يعد واحدة من إشراقات التوجهات المصرية فى هذا العهد الجديد».

واعتبر أن مصر، تحت قيادة الرئيس السيسى، قادرة على لعب أكبر الأدوار التاريخية فى القارة الإفريقية بعد غياب عربى كبير عن القارة التى هى عمق العرب الاستراتيجى، متمنيًا أن تحقق مصر نجاحًا كبيرًا وباهرًا فى هذا الملف.

وحول العلاقات المصرية السودانية، قال: «مصر تتمتع بثقل وقبول فى السودان لا يتوافر لأى دولة أخرى من دول الجوار، وهى الأكثر معرفة بالسودان، وهى صاحبة أكبر مشتركات معه، من تاريخ ودماء ومصاهرات ولغة ومصالح، وكل ذلك يضعها فى مكانة خاصة جدًا، ومكنها عبر التاريخ القديم والحديث للاضطلاع بأدوار استثنائية، وساعد فى ذلك وجود دولة مستقرة فى مصر عبر الحقب والأزمان، واعية لدوريها الإقليمى والدولى، ودورها الحضارى الكبير».

وأضاف: «منذ أن تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم فى مصر ظل يعمل على تطوير العلاقات الثنائية، وقد بلغت شأنًا متقدمًا من خلال الشراكة الاستراتيجية التى أسس لها، والتى تعزز العمل المشترك، بما يخدم مصالح دولتى وادى النيل، وبما يحقق غايات شعب هذا الوادى، وقد صنع ذلك حالة من التناغم بين البلدين فى الملفات الإقليمية والدولية».

وأشار «حسب الرسول» إلى أن «تحديات دولتى وادى النيل تفرض عليهما دومًا التنسيق المشترك، وبناء الرؤى والمقاربات المشتركة فى كل القضايا، وعلى رأس هذه القضايا فى هذا المفصل التاريخى الهام، قضية سد النهضة، التى تحتم المصلحة الاستراتيجية أعلى درجات التفاهم والتنسيق وبذل الجهود المشتركة».

واختتم: «قضية السد ليست قضية ثانوية إنما قضية مصيرية تتصل بحياة شعب وادى النيل وحاضره ومستقبله، لهذا على الدولتين بذل أقصى الجهود من أجل ضمان أداء موحد لمقابلة هذا التحدى الكبير».

هدى عليان: موقفه عظيم ومشرف.. وانتظرنا الفرج على أيدى المصريين

أكدت هدى عليان، من منطقة بيت لاهيا، التى تعد الأكثر تضررًا خلال التصعيد الإسرائيلى الأخير ضد قطاع غزة، تقديرها الكبير لمصر ودورها التاريخى فى حمل أعباء القضية الفلسطينية على كتفيها، مشددة على أن التاريخ سجل المواقف المشرفة والدور المصرى العظيم الذى اختلط فيه الدم المصرى بالدم الفلسطينى.

وقالت: «موقف سيادة الرئيس السيسى، الذى ظهر منذ اليوم الأول للحرب على غزة، هو موقف فريد ومشرف وصلب، بعد تحركاته المكوكية من أجل وقف العدوان، وكلنا نشعر بهذا الدعم المعنوى الكبير لنا، رغم الصعاب التى واجهت الوفد المصرى حتى الوصول لوقف إطلاق النار».

وأضافت: «هذا الدعم المصرى الفريد للقضية الفلسطينية ليس غريبًا على أخوة الدم الواحد، وشعبنا فى غزة يثمّن ويعبر عن شكره لسيادة الرئيس السيسى وللوفد المفاوض، الذى حمل توجيهاته لوقف إطلاق النار، وعيوننا وقلوبنا كانت متعلقة بتحركات الوفد المصرى، وكنا ننتظر الفرج والفرح على أيدى الإخوة المصريين».

وذكرت أن إعلان الرئيس السيسى عن دعم جهود الإعمار بقطاع غزة وتسييره قوافل من المساعدات للأسر المهجرة والمنكوبة رفع من معنويات الشعب الفلسطينى، واصفة إياه بأنه «رجل المرحلة، والمدافع الصنديد عن قضية فلسطين والمسجد الأقصى والمقدسات الدينية بها». وتابعت: «نرسل كلنا من غزة رسائل شكر ومحبة وتقدير للرئيس العظيم البطل، ونأمل أن يستمر دعمه من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».

محمد كمال: أسهم بدور مهم فى إسقاط ديون الخرطوم

ذكر محمد كمال، من السودان، أن الرئيس السيسى يلعب دورًا رائدًا فى دعم وتعزيز العلاقات المصرية السودانية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، وقال: «هذا ما نراه واضحًا من خلال الإدارة المشتركة الهادئة لقيادتى البلدين فيما يخص ملف سد النهضة تحديدًا، باعتباره ملف حياة أو موت».

وأضاف: «الرئيس السيسى أسهم مؤخرًا فى مؤتمر باريس الخاص بدعم جهود السودان لإسقاط ديون الخرطوم المتراكمة، وهو موقف نبيل ونابع من وحدة المصير والتاريخ، ويؤكد عمق الشعور المصرى بمشاكل السودان ما بعد الثورة».

وواصل: «نحن نثمن عاليًا الجهود المصرية المتعددة فى التصدى مع السودان لمخاطر السد الإثيوبى المدمر وآخرها المناورات العسكرية المشتركة (حماة النيل)، ونأمل فى أن تستمر الجهود وتشهد مزيدًا من التطور وصولًا إلى التكامل بين البلدين».

ليبيا

التكبالى: لولا «الخط الأحمر» لاحتُلت بلادنا

ثمّن النائب الليبى على التكبالى الدور الذى تؤديه مصر بقيادة الرئيس السيسى على الساحة العربية، موضحًا: «رغم انشغالها فى مشكلة إثيوبيا، لم تنس السودان والتضامن معه، كما أن دورها فى ليبيا معروف للجميع، وما زالت تقدم المشورة والدعم من أجل استقرارها». وسخر «التكبالى» ممن يحاولون التقليل من دور مصر، مشيرًا إلى دورها الفاعل فى أحداث غزة الأخيرة، الأمر الذى حتم على أمريكا أن تطلب منها التدخل لتهدئة الأمور، كما أن الرئيس السيسى يمارس سياسة فاعلة دون صخب أو ضجيج، وهو يواكب كل الأحداث ويتصرف بعقلانية واضحة. وأضاف أن ما يميز الرئيس السيسى عن غيره من الرؤساء، خاصة فى التعامل مع الملف الليبى، هو التدخل الإيجابى الرادع. فالجميع يعلم أن الذى أوقف الأتراك من الدخول إلى المنطقة النفطية هو إنذار مصر، والخط الأحمر فى سرت والجفرة، و«نحن رأينا تلكؤ الأوروبيين، وتردد أكثر الدول العربية، وغض بصر أمريكا ومساومة الروس واندفاع الأتراك، ولولا مبادرة الرئيس السيسى لكانت المعركة انتهت باحتلال كل ليبيا من الأتراك والمتأسلمين جماعة الإخوان الإرهابية». واختتم «التكبالى» حديثه موجهًا رسالة للرئيس السيسى قائلًا: «سيدى الرئيس، كمواطن عربى ليبى عشت سنين عزة العروبة قبل انكسارها، وشهدت لهيب شعلة المجد قبل انطفائها، يسعدنى أن أحييك من كل قلبى على كل ما تقوم به من أعمال مجيدة».

الفيتورى: بطل فى السلم والسياسة

شدد رضوان الفيتورى، الكاتب الليبى، على أنه لا يخفى على أحد أن مصر الآن عمود الميزان فى المنطقة برمتها، بل فى الوطن العربى بأجمعه. وقال إن العالم بأجمعه تابع جهود «السيسى» الجبارة لوقف إطلاق النار فى غزة التى تكللت بالنجاح ولاقت استحسانًا كبيرًا فى المجتمع الدولى، مشيرًا إلى أن دوره فى الأزمة الليبية، فى غاية الأهمية، فهو دور تاريخى ومحورى، منذ البداية عندما أطلق مبادرة القاهرة الشهيرة.

وأضاف: «عندما اختل ميزان القوة عبر تدخل بعض الدول باحتلال غرب ليبيا، أعلن الرئيس السيسى أمام كل العالم بكل قوة وثقة عن الخط الأحمر، وهذا الإعلان كان مثل صخرة وسد منيع أمام الأطماع الأجنبية فى ليبيا»، مشيرًا إلى أن «الرئيس السيسى بمثابة الأخ الأكبر، الغيور على وحدة الأراضى الليبية، وقدم دعمه اللامحدود للقضية الليبية بشكل عام والقوات المسلحة خاصة، لأنه رجل دولة ويعرف تمامًا ما معنى التدخل البرى السافر من دول أجنبية، ومهما تكلمنا فلن توفى حقه، والعالم كله رأى من خلال إدارته كيف قفزت مصر قفزة نوعية فى كل المجالات». وشدد على أن هناك تعاونًا وثيقًا وتفاهمًا كاملًا على المشهد الليبى وكيفية حله، مع وجود الرئيس السيسى فى المشهد كبطل فى السلام والسياسة.

العراق

أحمد عياد: صاحب تجربة مُلهمة فى المشروعات التنموية

قال أحمد عياد، من بابل العراقية، إن الدورين السياسى والميدانى لمصر أخذا شكلًا مختلفًا خلال العامين الأخيرين، وذلك من خلال التركيز على العلاقات الدبلوماسية المتميزة مع دول الجوار الجغرافى والعربى، مشيرًا إلى تأسيس علاقة متينة مع العراق والأردن، خاصة فى مجال الاقتصاد.

ولفت إلى دور الرئيس السيسى فى إيقاف إطلاق النار فى غزة، وهو ما يتبين فى تصريح الرئيس الأمريكى، جو بايدن، بأن «مصر لعبت دورًا كبيرًا فى ترتيب الأوراق بما يضمن إيقاف نزيف الدم». وأضاف: «الجهود المصرية الداعمة للعراق واضحة المعالم، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع الأردن، وذلك للاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة فى مجال المشروعات التنموية ونقلها إلى العراق، خاصة فى مجال الإسكان والبنية التحتية والطاقة الكهربائية والقطاع الزراعى والصحة، فضلًا عن تعزيز مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى».

هيام فرج: مصر استعادت دورها الريادى بفضل حكمته

قالت هيام فرج، من مدينة صور فى لبنان، تعمل بمجال الجمعيات الاجتماعية، إن مصر لعبت دورًا تاريخيًا كبيرًا ومهمًا فى مساندة الدول العربية.

وأضافت أن مصر استعادت هذا الدور مؤخرًا بفضل حكمة وقوة وقيادة الرئيس السيسى الذى يمثل حنكة الرجل العسكرى وحكمته، إضافة إلى الحس الإنسانى تجاه القضايا العربية.

وأوضحت: «تجلى هذا الدور فى هَبَّة مصر لمساعدة لبنان لمواجهة أزمة كورونا فى الموجة الثانية، من خلال إرسالها الطائرات المحملة بالمستلزمات الطبية وإنشاء مستشفى ميدانى تعاضدًا مع لبنان لمساعدته فى مواجهة هذه الأزمة وهو يمر بأعنف أزمة اقتصادية قد تعرض الدولة للانهيار، ومن هنا كانت المساعدات المصرية المخصصة للجيش اللبنانى منعًا لانهياره لحماية أهم مؤسسات الدولة».

وأشارت إلى الدور الذى تلعبه مصر فى مد جسر المساعدات الطبية والغذائية إلى لبنان منذ اللحظات الأولى التى أعقبت انفجار مرفأ بيروت، إضافة إلى البواخر المحملة بمستلزمات إعادة ترميم المبانى والمنشآت، فى رسالة واضحة بالوقوف إلى جانب الشعب اللبنانى وتأمين مستلزمات صموده.

لبنان

محمد القيم: فتح الطريق أمام الشركات لإعادة الإعمار

أكد محمد القيم، من العاصمة بغداد، أن مصر واحدة من الدول المهمة على المستوى الإقليمى فى الشرق الأوسط أو المستوى العربى، مضيفًا أن: «الحكومة المصرية تتجه نحو خطوات إصلاحية، سواء فى الداخل أم الخارج».

وأشار «القيم» إلى أن الإصلاح الخارجى أخذ جانب تعزيز العلاقات الدولية بين مصر ومحيطيها الإقليمى والدولى، و«لأن العراق من الدول المهمة التى لها ثقلها فى الوطن العربى، لاحظنا تبادل الزيارات الرسمية بين الحكومتين المصرية والعراقية».

وأوضح أن مصر أرسلت رسائل إيجابية وفتحت الباب واسعًا للاستثمار فى العراق بعد التخلص من «داعش»، وبعد زوال بعض المعوقات أصبح العراق بيئة مناسبة للاستثمار للشركات العالمية وفى مقدمتها الشركات المصرية.

نعمت كساب: أول مَن مد يد العون بعد انفجار المرفأ

شددت نعمت كساب، شاعرة لبنانية، من صور، على أن الرئيس السيسى كان أول مَن مدّ يد العون للبنانيين بدعمهم ومساندتهم، مشيرة إلى أن الانفجار الذى حدث فى مرفأ بيروت خير شاهد على ذلك. وذكرت أن الرئيس كان له دور كبير فى وقف إطلاق النار على غزة، وعمل بكل جهد وإخلاص لإنقاذ الأرواح وحقن الدماء، وأمر بإرسال وفدين أمنيين رفيعى المستوى إلى فلسطين المحتلة للعمل على ذلك، ووعد بتقديم نصف مليار دولار للمساهمة فى إعادة إعمار غزة.