القبض على طفل لسرقته 200 ألف جنيه من مكتب بريد المنزلة بالدقهلية

تمكنت قوات الأمن بمدينة المنزلة، التابعة لمحافظة الدقهلية، من تحديد هوية سارق مكتب بريد بمدينة المنزلة، التابعة لمحافظة الدقهلية، بعد تفريغ كاميرات المراقبة، وتبين أنه طفل يبلغ من العمر 15 سنة.



وألقت قوات الأمن القبض على الطفل هلال 15 سنة، وبمواجهته اعترف بسرقة مبلغ مالى كبير من البريد.



وكانت مدينة المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية، شهدت سرقة مكتب البريد وتم اكتشاف الواقعة بعد فتح الموظفين للمكتب فى الميعاد الرسمى.

وأكد مصدر مطلع بالمدينة، أنه تم سرقة 200 ألف جنيه كانوا في خزينة البريد فى الساعات الأولى من صباح اليوم.



وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم شرطة المنزلة باكتشاف موظف بمكتب بريد المنزلة سرقة 200 ألف جنيه من داخل الخزينة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.