لماذا رفضت سميحة توفيق خطوبة فؤاد المهندس؟

كانت الفنانة الراحلة سميحة توفيق تمتلك جمالاً من نوع خاص، فضلاً عن أنوثة أهّلتها للقيام بأدوار الإغراء في بعض الأفلام.

ولدت سميحة بالمنيا في 13 مايو 1928، كانت ترتدي الحجاب وعمرها لا يتجاوز 14 عامًا، إلا أن ذلك لم يمنع يوسف وهبي من الذهاب لوالدها طالبا منه السماح لها بالدخول إلى عالم الفن.

بدايات سميحة كانت تبشر بأنها ستنافس النجمات المتربعات على عرش السينما آنذاك، خاصة وأنها تقدم لون يختلف كثيرا عن ذلك الذي تقدمه ماجدة الصباحي أو فاتن حمامة، لكن زحفت عليها الأمراض وهي في سن صغير جدا، وأبعدتها عن العمل الفني.

أصيبت سميحة بمرض في الكبد، ولم تجد من يقف إلى جوارها سوى الفنانة تحية كاريوكا، التي تحملت تكاليف العلاج كاملة، كما هاجمها مرض هشاشة العظام، فكانت عندما تؤدي مشهد ترتدي فيه فستان عاري، تعاني بعدها أسبوعين من آلام في العظام، فكان سببا في عدم تحقيقها حلم النجومية المنشودة.

تزوجت سميحة من ضابط طالبها بالابتعاد عن الفن، وانصاعت لرغبته في البداية، وبعد انفصالها عنه عادت للفن من جديد، وتزوجت بعده من الموسيقار عطية شرارة.

روت سميحة قصة حب فؤاد المهندس لها، قبل زواجه من الفنانة شويكار، وعرضه الزواج منها، فكان ردها "خلينا إخوات"، وأضافت في حوارها أنها كانت تلمح في عينيه حب العشاق، وبعدما ضاق بها الحال كان من أوائل الناس الذين مدوا لها يد العون، إلى جانب الفنانة شادية التي ظلت حتى آخر أيام حياة سميحة تساعدها ماديا، خاصة وأن آخر أعمال سميحة كان مع شادية في مسرحية "ريا وسكينة".

فؤاد المهندس وشويكار

تزوجت الفنانة شويكار قبل زواجها من المهندس من حسن نافع الجواهرجي، لكن سرعان ما توفى "حسن" وكان موقفًا قاسيًا، قالت عنه: "دائمًا السعادة عمرها قصير، فقد توفى زوجي بعد عامين فقط من الزواج، وبعد أن أنجبت بنتي منة الله، وأصبحت أرملة وعمري 18 سنة".

وبعدها تزوجت من فؤاد المهندس لمدة 17 عامًا، وكان انفصالهما هادئًا وعبرت شويكار في حوارها عن تلك اللحظة: "طلاقي من فؤاد المهندس أصعب قرار في حياتي، وكان قراري قبل أن يتغير فؤاد في معاملته لي، وعلى حد القول، ملحقش يتغير، وقبل ما يتغير كنت أنا مشيت، ولا أعرف السبب، إنها القسمة".