«قومى المرأة» بسوهاج يستهدف 32 ألف مواطنا خلال «طرق الأبواب»

اختتم فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، اليوم الخميس، حملة طرق الأبواب التى نظمها لتوعية السيدات بضرورة الحصول على اللقاح خاصة كبار السن، ومساعدتهن فى تسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع الوزارة، من خلال الخط المختصر 15115، أو فرع المجلس، على مدار 3 أيام.

وقالت الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، إن الحملة استهدفت خلال الثلاث أيام ٢٠ ألفا و592 سيدة، و12 ألفا و40 رجلا، بإجمالى 32 ألفا و632 مستهدف بقرى مراكز أخميم والمنشاة، ساقلته، جهينة، دار السلام، و7750 زيارة منزلية.

وأشارت الدكتورة منى حنا نائب مقرر فرع المجلس، إلى أن ذلك يأتى فى إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من الفيروس، لحماية أنفسهن وأسرهن وتعريفهن بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية لمواجهة الجائحة، وتوفير اللقاح بالمجان للجميع.