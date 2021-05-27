الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انقلاب سيارة نقل محملة بالبازلت على طريق «بنها - القاهرة» الزراعي

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة

شهد الطريق الزراعي بنها القاهرة بالقليوبية حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالبازلت، دون حدوث أى خسائر بشرية.

وتلقت المهندسة أمل فوزي رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها بمحافظة القليوبية إخطارا بوقوع حادث على الطريق الزراعي بنطاق مدينة قها، وانتقل رجال المرور إلى موقع الحادث.

وكلفت رئيس مدينة قها فريق الأزمات بالوحدة تحت إشراف سلوى أبو العينين نائب رئيس المدينة وبحضور قوة من قسم شرطة قها لمتابعة آثار الحادث والذي تم رفع آثاره بواسطة معدات الحملة الميكانيكية بالوحدة وتسيير حركة المرور.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق 

 

الطريق الزراعي محافظة القليوبية حادث على الطريق الزراعي انقلاب سيارة نقل مدينة قها

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