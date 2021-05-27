الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طلبات الحصول على إعانة بطالة بلغ في الأسبوع الماضي 406 آلاف

تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا بأكثر من التوقعات

البطالة
البطالة

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 22 مايو الحالي، بأكثر من التوقعات، وواصل عدد طلبات إعانة البطالة تراجعه للأسبوع الرابع على التوالي.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية، الصادر اليوم الخميس، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة بلغ في الأسبوع الماضي 406 آلاف طلب، بتراجع قدره 38 ألف طلب عن الأسبوع السابق الذي سجل 444 ألف طلب وفقا للبيانات الأولية.

وكان المحللون يتوقعون تراجع عدد الطلبات خلال الأسبوع الماضي إلى 425 ألف طلب، وواصل عدد طلبات إعانة البطالة تراجعه للأسبوع الرابع على التوالي  ليصل إلى أقل مستوى له منذ الأسبوع المنتهي في 14 مارس من العام الماضي عندما سجل 256 ألف طلب.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن متوسط عدد طلبات إعانة البطالة لأول مرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية تراجع إلى 458750 طلبا مقابل 504750 طلبا في الأسبوع السابق.

وأضافت وزارة العمل الأمريكية: إن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة تراجع أيضا بواقع 96 ألف طلب، ليصل إلى 642ر3 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي يوم 15 مايو الحالي.

وتراجع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية بواقع 2750 طلبا، ليصل إلى 675ر3 مليون طلب، مقابل 3 ملايين و677750 طلبا في الأسبوع  السابق عليه وفقا للبيانات المعدلة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة المقبل بيانات سوق الوظائف الأمريكية خلال مايو الحالي.

ويتوقع المحللون ارتفاع عدد الوظائف  بمقدار 621 ألف وظيفة خلال مايو الحالي بعد ارتفاعه بمقدار 266 ألف وظيفة خلال أبريل الماضي، ومن المتوقع أيضا تراجع معدل البطالة خلال الشهر الحالي إلى 9ر5%  مقابل 1ر6% خلال أبريل الماضي.

بطالة الولايات المتحدة وزارة العمل الأمريكية إعانة البطالة

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