الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للمصريين بالسعودية.. إجراءات طلب رخصة إقامة بدل فاقد

طلب رخصة إقامة بدل
طلب رخصة إقامة بدل فاقد

ترصد «الدستور» إجراءات طلب رخصة إقامة بدل فاقد، للمصريين المقيمين في السعودية، وفقًا لما نشرته القنصلية المصرية بالرياض عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وهي كالتالي: 

إجراءات طلب رخصة إقامة بدل فاقد:

1. إبلاغ الجهة المختصة بالجوازات أو الشرطة في الأماكن التي لا يوجد بها إدارة جوازات عن فقدان رخصة الإقامة.
2. إحضار خطاب من صاحب العمل أو رب الأسرة المقيم لمدير إدارة الجوازات موضحاً فيه أسباب فقدان رخصة الإقامة والمكان الذي فقدت فيه.
3. إحضار جواز سفر الوافد المستفيد من الإقامة "ساري المفعول" مع صورة من رخصة الإقامة المفقودة إن وجدت.
4. تعبئة النموذج الخاص بالفقدان والموجود لدى إدارة الجوازات.
5. تعبئة النموذج الخاص بإصدار رخصة الإقامة.. ومطابقة المعلومات للواقع حسبما هو مدون في جواز السفر.. وتوقيع الاستمارة وختمها بختم صاحب العمل.
6. إذا كانت المدة المتبقية من الإقامة المفقودة سنة أو أقل من سنة فيسدد رسم الإقامة المقرر لمدة سنة (500 ريال) عبر نظام سداد.
7. إحضار عدد ( 2 صورة ) ملونة حديثة مقاس (4×6).
8. في حال عدم الإبلاغ خلال (24) ساعة تسديد رسوم غرامة فقدان رخصة الإقامة (1000 ريال) بموجب المادة 61 الحد الأدنى.
9. يشترط تسجيل البصمة.. للاستعلام عن تسجيل البصمة.

 وأكدت وزارة الهجرة أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق كلم مصر الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

يحتوي التطبيق لأول مرة على خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة. 

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