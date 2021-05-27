الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتهاء تدريب 43 من القيادات الأكاديمية بالجامعات

الدكتور محمود ذكي
الدكتور محمود ذكي

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، الانتهاء من تدريب 43 من القيادات الأكاديمية بالجامعات، فى إطار البرنامج التدريبي الموحد لدورات "إعداد القادة الأكاديميين".

أقيمت الدورة التى اختتمت فعاليتها اليوم الخميس، تحت رعاية رئيس جامعة طنطا، ونائبه الدكتور كمال عكاشة، على مدار ثلاثة أيام ولمدة 45 ساعة بقاعة المؤتمرات بمقر إدارة الجامعة، بمشاركة الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات ومديرو المستشفيات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية البرنامج التدريبي الموحد لإعداد القادة الأكاديميين، الراغبين فى الترشح لوظيفة عميد كلية أو معهد بالجامعات المصرية،  بهدف تمكينهم من الوقوف على أحدث مستجدات الإدارة والقيادة والتكنولوجيا، وصقل مهاراتهم وتنمية خبراتهم، فضلًا عن تعميق المفاهيم الإدارية لديهم وتزويدهم بأساليب الإدارة الحديثة ومجالات تطبيقها في الوحدات الإدارية المختلفة.

وقال إن محتوى التدريب تمحور حول التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي فى قطاعات التعليم والطلاب وخدمة المجتمع والبيئة والعلاقات الدولية، علاوةً على الجوانب المالية والقانونية للإدارية الأكاديمية، وكيفية إدارة الأزمات والمخاطر، فضلاً عن فن القيادة الجامعية، وإمكانية تنمية الموارد الذاتية.

من جانبه، وزّع الدكتور كمال عكاشة شهادات الدورة في نسختها الأولى على المشاركين من عمداء ووكلاء الكليات ومديرو المستشفيات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس، ‏بحضور الدكتور ياسر قنصوة مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا.
 

محمود ذكى تدريب محلب القيادات الاكاديمية بجامعة طنطا والجامعات

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