الجمعة 28 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

خطة تنفيذ قوافل طبية شاملة بـ9 قرى في دمياط خلال يونيو

محافظ دمياط
محافظ دمياط

أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن خطة تنفيذ قوافل طبية شاملة بـ ٩ قرى بنطاق المحافظة خلال شهر يونيو المقبل، استكمالا لسلسلة القوافل التى يتم تنفيذها تباعًا بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بجميع المناطق وتخفيف الضغط على المستشفيات.

وكشفت المحافظ عن ما ستتضمنه تلك الخطة والتى ستنطلق يومى الأربعاء والخميس ٣،٢ يونيو بقرية الوسطانى بمركز كفر سعد، وكذا قافلة بقرية ميت الشيوخ بمركز فارسكور يومى الجمعة والسبت ٥،٤ يونيو، وأيضاً قافلة بقرية كفر تقى بمركز الزرقا يومى الأربعاء والخميس ١٠،٩ يونيو، وقافلة أخرى بقرية الأربعين بمركز فارسكور يومى الجمعة والسبت ١٢،١١ يونيو، بالإضافة إلى عقد قافلة بقرية الكحيل بمركز كفر البطيخ يومى الأربعاء والخميس ١٧،١٦ يونيو، و قافلة بقرية الرحامنة بمركز فارسكور يومى الجمعة والسبت ١٩،١٨ يونيو، فضلاً عن قافلة بقرية المحمدية بمركز كفر سعد يومى ٢٤،٢٣ يونيو، و قافلة بقرية اولاد حمام  بمركز دمياط يومى الجمعة والسبت ٢٦،٢٥ يونيو وأخيراً قافلة بقرية الإسماعيلية بمركز كفر سعد يومى الأربعاء والخميس ٣٠ يونيو و الأول من يوليو ٢٠٢١.

وأشارت محافظ دمياط مجددًا إلى أن هذه القوافل ستتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان بالإضافة إلى وحدتين للأشعة و السونار، منوهة بأن هذه الجهود تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ووسط إجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

دمياط محافظ دمياط الدكتورة منال عوض القوافل الطبية صحة دمياط

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