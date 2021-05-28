قائمة أسعار الكهرباء الجديدة المقرر تطبيقها في يوليو ونسبة الزيادة

أسعار الكهرباء الجديدة المقرر تطبيقها في يوليو ونسبة الزيادة، من الأمور التي تشغل بال رواد التواصل الاجتماعي، خلال هذه الفترة بعد أن اعتزمت وزارة الكهرباء بزيادة الأسعار الجديدة خلال شهر يوليو المقبل على مختلف شرائح الاستهلاك، ضمن برنامج الحكومة لتقليص دعم الطاقة في الموازنة العامة الجديدة للدولة 21/2022، وفقا لما تم الإعلان عنه في بيانات رسمية خلال الفترة الماضية.

وأصبح زيادة أسعار الكهرباء حديث السوشيال ميديا بين حيث يرغب الكثير منهم في معرفة الأسعار الجديدة، للاستعداد لها من خلال ترشيد الاستهلاك، وتحديد ميزانية جديدة للفواتير، وحتى يعرف كل فرد الشريحة التي ينضم عليها المبالغ التي زادت عليها.

أسعار الكهرباء الجديدة 2021



وفقا لما حددته وزارة الكهرباء، والذي سيطبق في شهر يوليو المقبل، فإن أسعار شرائح الكهرباء للعام 2021/2022 ، جاءت كالتالي:.

- زيادة الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات، 48 قرش.

- وأما الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات، زيادة 48 قرش.



- بينما الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات ، جاءت الزيادة 77 قرش.

- وبخصوص الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات، وصلت الزياد 106 حط قرش.

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- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات، زيادة 128 قرش.

- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات، زيادة 140 قرش.

- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلووات لا يحصلون على دعم، زيادة 128 قرشًا.

- وأما الشريحة الثامنة من صفر لأكثر من 1000، زيادة 145 قرش.



أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري 2021-2022

وفيما يخص شرائح الكهرباء في القطاع التجاري، فقد جاءت كالتالي وفقا لما تم الإعلان عنه في بيانات رسمية.

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات، زيادة 65 قرشا.

2- بينما الشريحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات، زيادة 115 قرشا.

3- وأما الشريحة الثالثة من صفر حتى 600 كيلو وات، زيادة 140 قرشا.



تابع أسعار الكهرباء الجديدة المقرر تطبيقها في يوليو ونسبة الزيادة

4- بينما جاءت زيادة الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف كيلو وات 155 قرشا.

5- الشريحة الخامسة من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات، زيادة 160 قرشا.



