محافظ الوادي الجديد يلتقي وفدا من الغربية لبحث خطة مشروع الجذب السكاني

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ ، اليوم الخميس، الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، الذي يزور المحافظة على رأس وفد من أساتذة جامعة طنطا وأعضاء مجلس النواب وبعض التنفيذيين والمزارعيين من محافظة الغربية لدراسة ومعاينة خطة الجذب السكاني التي تنفذها المحافظة لتوطين عدد من الأسر من محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ تقديم كافة التيسيرات والخدمات للأسر المستفيدة من المشروع بهدف إستصلاح الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة وفتح آفاق إستثمارية جديدة بالمناطق الغير مأهولة بالسكان.

وفي السياق نفسه، قامت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، يرافقها الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، والوفد المرافق له ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين، بمعاينة موقع المنازل الكائنة بمنطقة أبو طرطور لبحث إستغلالها في توطين الأسر الراغبة في الإستفادة من مشروع الجذب السكاني الذي تنفذه المحافظة.

وأوضحت أنه تم معاينة المنازل على الطبيعة لتحديد أعمال الصيانة ورفع الكفاءة اللازمة تمهيداََ للبدء في أعمال تسليم المنازل للمستفيدين وتحديد مساحات الأراضي التي سيتم استصلاحها ومنحها للأسر الوافدة.