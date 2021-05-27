الخميس 27 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

«خطة النواب»: الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة 10 يونيو المقبل

النائب ياسر عمر
النائب ياسر عمر

صرح النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بأن اللجنة ستنتهي من مناقشة الموازنة العامة للدولة يوم 10 يونيو المقبل. 

وقال عمر في تصريحات لـ"الدستور"، إن اللجنة ستعقد عدد من الاجتماعات المكثفة بداية من الأحد بعد القادم بالتزامن مع عقد الجلسات العامة للمجلس، وتستمر على مدى الأسبوع، يتم إخلالها إنهاء مناقشة جميع الموازنات المعروضة على اللجنة، تمهيدًا لكتابة التقرير النهائي بشأنها للعرض على الجلسة العامة للمجلس. 

قال وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، وعقب الانتهاء من مناقشة الموازنة ستعكف اللجنة على فحص توصيات اللجان الأخرى لوضع توصياتها النهائية في شأنها وابرزها موازنات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي.

 

يأتي هذا فيما أوصت اللجنة خلال اجتماعتها لمناقشة الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2021-2022  بضرورة تطوير المستشفيات الجامعية الواقعة فى نطاق تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث تبين للجنة أن مخصصات موازنة المستشفيات الجامعية لم تتضمن أية مبالغ لتطوير المستشفيات التى ستعمل على تفعيل الخدمة، أعرب أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن تخوفاتهم من عدم جاهزية بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان لاستقبال المنظومة الجديدة. 

كما أوصت بتخصيص اعتمادات إضافية لقطاعات التعليم والصحة والتعليم العالى والمستشفيات الجامعية بمشروع موازنة العام المالى 2021/2022، قد يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، وتخصيص اعتماد إضافى لمخصصات العلاج على نفقة الدولة قدره مليار جنيه، لتصبح مقررات العلاج على نفقة الدولة 8 مليارات جنيه بدلا من 7 مليارات جنيه كما ورد بمشروع الموازنة المُقدم من وزارة المالية.

كما تعتزم اللجنة التوصية بإدراج باعتماد إضافى قيمته نصف مليار جنيه لدعم مخصصات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وإدراج اعتماد إضافى قيمته نصف مليار جنيه أيضا لدعم حوافز معلمى وموجهى الصف الرابع الابتدائى أسوة بمعلمى وموجهى رياض الأطفال والصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى.

وفي السياق طالب المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اللجنة بدعم الباب الثانى بموازنة المستشفيات الجامعية للسنة المالية الجديدة بمبلغ 2.8 مليار جنيه، لدعم شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، لافتا إلى أن عدد أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات الجامعية حوالى 4400 بالإضافة إلى وجود 3000 جهاز تنفس صناعى.

خطة النواب موازنة 2022 الصحة التعليم الدعم

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