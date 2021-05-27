«تربصت لها وقتلتها».. عامل يمزق جسد زوجة شقيقه بالقليوبية

مزق عامل جسد زوجة شقيقه بسلاح أبيض بمنطقة القلج التابعة لمدينة ومركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لوجود خلافات بينهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة، بمنطقة القلج بها جرح ذبحى بالعنق، وتوفت على الفور وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى.

إنتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بقيادة العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية إلى مكان ارتكاب الواقعة بمدينة الخانكة لإجراء التحريات اللازمة وكشف تفاصيل الواقعة الحقيقة.

وتبين من تحريات مباحث فرع البحث الجنائي بالخانكة بمديرية أمن القليوبية العثور على جثة "ه . س"، 30 سنة، ربة منزل، مقيمة بالقلج دائرة المركز، مصابة بجرح ذبحى بالرقبة، ما أدى إلى وفاتها على الفور، وبإجراء التحريات أمكن ضبط "م . ع"، 32 سنة، عامل، "شقيق زوج المجنى عليها"، وتبين وجود خلافات بينهما، ما دفعه إلى التربص بها فى طريق القرية بعد عمله بخروجها إلى أن ارتكب الواقعة بسلاح أبيض "سكين".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبإرشاده جرى ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

وبعرض المتهم على المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة مركز شرطة الخانكة، أمر بانتداب المعمل الجنائى والطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.