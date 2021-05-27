«طب بنات الأزهر» تستضيف مؤتمرا حول الجديد والحديث في جراحة العظام

استضاف قسم جراحة العظام بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، اليوم الخميس، مؤتمرا عالميا، يتناول الجديد والحديث في مجالات جراحة العظام عن طريق الزووم، بمشاركة علماء مصريين وأجانب من مختلف أنحاء العالم.

وصرح بذلك الدكتور هشام فرهود عميد كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، مشيرا إلى أن المؤتمر العالمي، يعقد برعاية تحت الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

وأشار إلى أن المؤتمر العالمي يعقد بالتعاون مع جمعية جراحة العظام المصرية، برئاسة الدكتور جمال حسني، وقسم جراحة العظام بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور محمد يحي رئيس القسم.

وأوضح عميد كلية الطب أن المؤتمر العالمي يهدف لدراسة الجديد والحديث في مجال جراحة العظام وتبادل الخبرات، كما تناول أفضل الطرق لعلاج مرضى العظام، في مجالات العمود الفقري واصابات الملاعب والتشوهات وطرق اصلاحها والمفاصل والمناظير والاصابات والحوادث واورام العظام.



جدير بالذكر أن المؤتمر الذي بدأ 5.30 مساء متاح ومستمر حتى منتصف الليل لجميع الذين سجلوا فيه.