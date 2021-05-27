تداول 23 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط اليوم الخميس، 23 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال ٢٤ ساعة مضت.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9260 طن تشمل “5680 طن فوسفات و 80 طن يوريا و 3500 طن علف بنجر”.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44619 طن تشمل “ 4730 طن ابلاكاش و 7200 طن خردة و 1428 طن خشب زان و 25519 طن ذرة و 5000 طن قمح و 742 طن حديد صاج”.

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 582 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و خرشوف و بسلة و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( بصل و بردقوش و برسيم و ريحان و زيتون و فول ) و فواكه ( برتقال و عنب و فراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و المغرب و ايطاليا و نيوزيلاندا و سنغافورة و المانيا و الصين و مالطا و اسبانيا و فيتنام و سلوفينيا و الهند .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 448 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 962 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 179099 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 69199 طنا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1317 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا و عدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 21 حاويه 40 قدم قادم من السادس من أكتوبر ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4116 شاحنة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 179099 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 69199 طنا في ارصفة ميناء دمياط اليوم.