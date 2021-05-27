الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«يا صحبة قلة ومش تمام».. رضا البحراوي يطرح أغنيته الجديدة الثلاثاء

رضا البحراوي
رضا البحراوي

يستعد المطرب الشعبي رضا البحراوي لطرح أغنية جديدة بعنوان «أخرت الجدعان.. كلام»، وذلك الثلاثاء المُقبل، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

«أخرت الجدعان.. كلام» من غناء وألحان رضا البحراوي، وكلمات محمد عنتر، وتوزيع مانو وشيكا، ومن إنتاج «هاي ميوزيك» للإنتاج الفني. 

تقول كلمات الأغنية: «أخرت الجدعان كلام.. يا صحبة قلة ومش تمام.. مش هسيبكوا وأقول سلام.. لسه هتشوفوا كتير.. خلاص كده تقل الحساب.. على اللي حاضر واللي غاب.. كلمتين مالهمش باب.. مش هيبقى اللي جاي خير».

رضا البحراوي
رضا البحراوي المطرب الشعبي رضا البحراوي أغنية أخرت الجدعان كلام أخرت الجدعان كلام المطرب رضا البحراوي

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