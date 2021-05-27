«يا صحبة قلة ومش تمام».. رضا البحراوي يطرح أغنيته الجديدة الثلاثاء

يستعد المطرب الشعبي رضا البحراوي لطرح أغنية جديدة بعنوان «أخرت الجدعان.. كلام»، وذلك الثلاثاء المُقبل، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

«أخرت الجدعان.. كلام» من غناء وألحان رضا البحراوي، وكلمات محمد عنتر، وتوزيع مانو وشيكا، ومن إنتاج «هاي ميوزيك» للإنتاج الفني.

تقول كلمات الأغنية: «أخرت الجدعان كلام.. يا صحبة قلة ومش تمام.. مش هسيبكوا وأقول سلام.. لسه هتشوفوا كتير.. خلاص كده تقل الحساب.. على اللي حاضر واللي غاب.. كلمتين مالهمش باب.. مش هيبقى اللي جاي خير».